台股跳水重挫 散戶自我了斷

2018年02月10日 04:10 中國時報 黃鳳丹 ／台北報導 ／台北報導

美股狂瀉千點，陸股加入殺盤，台股昨（9）日一早指數跳水重挫逾300點，融資賣壓分二波段傾巢而出，先是一早被迫斷頭出場，午盤前第二波自我了斷的散戶再傷心離場，昨日合計上市櫃融資劇降58.44億元；台股再度讓散戶死心一次，連6日融資減肥高達216億元。

短短幾天，美股掀起的漣漪，讓台股這次從現貨、期貨、選擇權，到處都有重災區。

周一、周二大跌，周三反彈、周四盤整，多數散戶以為跌勢有望在「倒數封關第2天」稍緩，未料美股道瓊毫不留情的再暴跌逾千點，台股也再上演驚魂記。

倒數封關沒盼到反彈

原維持率就逼近130％紅色警戒的融資戶，期待的反彈沒有出現，反而一開盤就直接跳水重挫超過300點；信用交易業者表示，最晚上午10點錢沒到位，維持率過低個股便會遭到以市價「斷頭」。

業者不願意透露目前全市場融資維持率，僅透露確「低於健康水位之下」，昨日再跌156點，法人估計可能低於150％，下周一信用交易業者融資追繳令恐萬箭齊發，若周五美股不止跌，恐難免融資斷頭再殺一波。

儘管昨日比起周二收盤重挫500點已經相對溫和，但顯然台股已再一次讓散戶失去信心。業內人士指出，昨日上午11點行情稍回穩前，許多維持率不足的融資戶，對下周一封關日已不抱期待，不想盤後又被通知要補錢，紛紛選擇「自我了斷」，大量停損砍倉，釀成第二波散戶傷心離場。

融資減肥高達216億元

他分析，昨日融資餘額銳減58.44億元，是前一日減少水位的2倍以上，迫於無奈的情緒濃厚，累計上市櫃融資餘額已連6日減少216.44億元，占餘額水位高達近1成。總計上市櫃資餘額剩2,296.76億元，是近5個月最低。

至於個股融資維持率低於150％者，估計高達368檔，占可融資標的超過2成6，包含近日不斷重挫的健和興、榮創、玉晶光、陽明、GIS-KY、隆達等股。

即使以往已有多次經驗，不論券商或投資人已得到教訓，業者監控曝險部位並於盤後通知客戶，加上對客戶過往交易紀錄與誠信徵信，都盡力提供協助，例如不限用途款項借貸等；但行情無情重挫，仍讓不少融資戶再次被迫退場。

(中國時報)