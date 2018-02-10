顧立雄喊話 抱股過年

2018年02月10日 04:10 中國時報 魏喬怡 ／台北報導 ／台北報導

憂慮美國升息速度加快，亞股同聲重挫，金管會主委顧立雄昨（9）日信心喊話表示，股市最終還是看基本面，「台股現金殖利率有3.6％，選擇好的殖利率股票，抱股過年應不錯！」

顧立雄指出，已看過相關資料，這波台股回檔壽險公司仍「撐得住」，不影響其資本適足率，至於鼓勵壽險資金逢低加碼股票的「逆景氣循環措施」，顧立雄依舊承諾今年底檢討RBC政策時會納入，目前暫不需提出什麼措施。

顧立雄昨日親自主持金融科技發展與創新實驗條例子法的公聽會，會前接受媒體訪問時表示，就基本面來看，目前各項經濟數據指數表現不錯，台灣上市櫃公司的營收也不錯，昨日的大跌主要是美股拖累，台股「正是投資人逢低進場，承接現金殖利率股的時機」。

台股昨日跌幅達1.49％，相較上海綜合指數跌幅4.05％、香港恆生跌幅3.10％、日經225跌幅2.32％、韓股跌幅1.82％等，台股在亞股中相對抗跌。據證期局統計，台灣上市櫃公司106年度累計營收合計約31兆8,112億元、年增6.75％；另截至106年12月底本益比約15.66倍尚屬合理，且台股具有現金殖利率高(3.62％)的特色，相較亞股具投資吸引力。

顧立雄一再強調，投資人應該回歸基本面，由於全球景氣回升，台灣出口暢旺，經濟成長率、數據各方面表現都還不錯，且相關個股殖利率表現也很好，希望大家能夠對台股有信心。對於抱股過年是否真的安全？顧立雄再三強調，就基本面及相關數字看來，台股仍是極不錯的標的，建議投資人可「慎選個股」。

(中國時報)