顧立雄喊話 抱股過年

友善列印
中國時報
／台北報導

憂慮美國升息速度加快，亞股同聲重挫，金管會主委顧立雄昨（9）日信心喊話表示，股市最終還是看基本面，「台股現金殖利率有3.6％，選擇好的殖利率股票，抱股過年應不錯！」

顧立雄指出，已看過相關資料，這波台股回檔壽險公司仍「撐得住」，不影響其資本適足率，至於鼓勵壽險資金逢低加碼股票的「逆景氣循環措施」，顧立雄依舊承諾今年底檢討RBC政策時會納入，目前暫不需提出什麼措施。

顧立雄昨日親自主持金融科技發展與創新實驗條例子法的公聽會，會前接受媒體訪問時表示，就基本面來看，目前各項經濟數據指數表現不錯，台灣上市櫃公司的營收也不錯，昨日的大跌主要是美股拖累，台股「正是投資人逢低進場，承接現金殖利率股的時機」。

台股昨日跌幅達1.49％，相較上海綜合指數跌幅4.05％、香港恆生跌幅3.10％、日經225跌幅2.32％、韓股跌幅1.82％等，台股在亞股中相對抗跌。據證期局統計，台灣上市櫃公司106年度累計營收合計約31兆8,112億元、年增6.75％；另截至106年12月底本益比約15.66倍尚屬合理，且台股具有現金殖利率高(3.62％)的特色，相較亞股具投資吸引力。

顧立雄一再強調，投資人應該回歸基本面，由於全球景氣回升，台灣出口暢旺，經濟成長率、數據各方面表現都還不錯，且相關個股殖利率表現也很好，希望大家能夠對台股有信心。對於抱股過年是否真的安全？顧立雄再三強調，就基本面及相關數字看來，台股仍是極不錯的標的，建議投資人可「慎選個股」。

(中國時報)

台股跳水重挫 散戶自我了斷 勞檢抓包 中油董座挨罰講習

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。