內政部認證 天秤座、天蠍座、雙魚男最好騙

天秤座、天蠍座、雙魚男最好騙。

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中國時報
／台北報導

年關將近，許多民眾會透過網路採買商品，為避免詐騙集團有機可趁，內政部呼籲民眾，如有任何疑問，一定要記得撥打165反詐騙諮詢專線查詢。內政部也針對106年度網購受詐騙者進行相關分析，結果發現天秤座、天蠍座、雙魚座（男性）最容易受騙上當。

內政部表示，經165反詐騙諮詢專線統計，106年度民眾因假賣家在網路上拍賣，下訂付款後卻上當受騙的案件數共有3577件，其中包含付款後賣家人間蒸發、賣家要求加LINE私下交易、臉書一頁式廣告標榜貨到付款卻收到劣質品、打著限量出清廣告卻在民眾付款後移除網頁、假冒賣家交易卻未發貨等情形，提醒民眾應多加留意。

內政部進一步分析，上述詐騙被害者的星座特性，發現去年網路購物被詐騙比例最高的星座，第1名是「天秤座」：受騙的原因，可能是天秤座較易受到網路上新奇事物吸引，且較常選擇便利的網路購物方式，加上較願意相信別人，因此較易受到網路購物詐騙話術吸引、失去警戒心。

相較於第1名的網路下單，第2名的「天蠍座」，多是受到「加LINE私下交易享優惠」所吸引，被詐騙集團利用低價方式吸引上鉤，成為去年網路購物詐騙被害者「重災區」。

至於第3名的「雙魚座」則是專指男性，特別的是，雙魚男猶豫不決的個性喜歡在網路比價、購買3C商品；但是，高單價的3C商品往往是詐騙集團最常利用低價吸引民眾購買的產品，因而容易掉入詐騙陷阱，反觀雙魚女是12星座中最不易受騙星座。

內政部提醒，現在各大知名網路購物平台為了避免民眾網路購物交易糾紛，紛紛推出第三方支付方式，而透過社群軟體、社團分享或加LINE私下交易購物則沒任何保障。

(中國時報)

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