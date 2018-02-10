管中閔接掌台大 還有得等

2018年02月10日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大新校長管中閔人事案，歷經一個多月周折之後又回到教育部，且教育部說法也從原先的「核可」轉為「實體審視」，從「校長人事是遴選委員會決定」改為「校務會議也有一部分職權」；另台大昨日也確定臨時校務會議無法在農曆年前召開。

教育部長潘文忠昨日表示，台大遴選委員會1月31日再度開會後送到教育部的會議紀錄和結論，經教育部高教司、人事處等單位審視，發現有些內容比較簡要，「有必要再請台大回覆。」

潘文忠表示，像管中閔的學術倫理爭議，就只是用「很簡單的結果說尊重會議紀錄」，業務司覺得需要深入瞭解學倫辦公室整理的內容和看到的現象。他並強調台大校長遴選各界高度關注，相關爭議釐清後，對新校長接掌學校會有更好共識。

在被問到是否有核定管中閔案的時間表？潘文忠說，教育部的態度是希望校園盡快就緒，但必須確實釐清爭議事項，「有勞台大這邊的進度」。

值得注意的是，教育部的說法和此前明顯不同，台大遴委會1月底再度開會之前，潘文忠和教育部人事處處長陳焜元皆表示「只有遴委會有權確定選舉結果，有爭議應該回到遴委會」；不過陳焜元8日受訪時則改口稱，台大校務會議對校長遴選案有「一部分職權」，與潘文忠口徑一致。且教育部對大學校長遴選案原本只需「核可」，陳焜元8日卻表示管中閔人事「應把問題回歸實體部分，把該澄清的做一個清楚的澄清」。

台大主秘林達德證實，校方已收到教育部公文，詢問管中閔學術倫理爭議，昨日上午已召開學術倫理委員會，將以最快速度回覆教育部。

(中國時報)