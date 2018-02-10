冬奧開幕 兩韓持統一旗進場

2018年02月10日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

平昌冬奧開幕式，南北韓聯隊選手繞場時，場中央顯示「統一旗」。（法新社）

掌旗手為北韓女子冰上曲棍球選手黃忠琴（左）和南韓有舵雪橇選手元允宗（右）。（法新社）

2018年南韓平昌冬季奧運會開幕典禮9日晚間8時（台北時間7時）登場。在零下5度的低溫中，南韓總統文在寅親自宣布奧運會開始。開幕式最受矚目的，是南北韓選手於睽違11年後，再度持「統一旗」共同進場。開幕典禮近結束時，南韓著名花式滑冰選手金妍兒，從兩韓女子冰上曲棍球兩名選手手中接過火炬，點燃了聖火。

規模最大 貴賓重量級

本屆冬奧規模為史上最大，共吸引來自92個國家和地區的2920名運動員共襄盛舉，爭奪102個金牌。開幕式主題為「熱情同在」，表演由象徵信任、力量與保護的吉祥物白色「守護虎」打頭陣，之後還有結合南韓傳統神話故事的舞蹈、絢爛煙火與高科技投影，南韓知名歌手也出場獻唱約翰藍儂的經典名曲「Imagine」。

身穿白色外套的南北韓運動員在南韓「有舵雪橇一哥」元允宗與兩韓女子冰上曲棍球隊北韓籍選手黃忠琴共同掌旗帶領下，組成方隊壓軸入場。這是南北韓第4度在奧運賽事中共同進場，也是雙方第10次在國際體育賽事共同進場，上次雙方攜手入場則是在2007年的長春亞洲冬季運動會。

女子冰球 兩韓組聯隊

為彰顯本次「和平奧運」的精神，兩韓首度共組女子冰上曲棍球聯隊，共有12名北韓選手加入擁有23名成員的南韓隊。本次北韓共派出22名選手，參加5個項目的比賽。

各國運動員入場時，主辦單位播放南韓知名藝人PSY大叔耳熟能詳的成名曲《江南STYLE》，引起觀眾一陣熱情歡呼。由於現場氣溫僅有零下2度至5度，主辦單位也特別為觀眾及觀禮貴賓提供毯子、毛帽、暖暖包等禦寒用品。

受邀參與開幕式的貴賓包括美國副總統彭斯、北韓名義上的國家元首金永南、北韓最高領導人金正恩胞妹金與正、日本首相安倍晉三、大陸中央政治局常委韓正等200餘名各國元首及政要。南韓總統文在寅還與坐在他後方的金與正微笑握手，留下歷史性的畫面。

台灣本次派出4名選手參賽，分別是雪橇選手連德安、滑冰選手宋青陽、黃郁婷，以及遞補參賽的滑冰選手戴瑋麟。連德安負責在開幕式中擔任掌旗手。

(中國時報)