座位政治學 美朝若即若離

平昌冬奧「中華台北」由連德安掌旗繞場，另外還包括競速滑冰黃郁婷、宋青陽、戴瑋麟等3人，總計4位選手參賽。（路透）

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中國時報
／綜合報導

平昌冬奧9日晚開幕，北韓領導人金正恩的胞妹金與正隨團出席，與美國副總統彭斯同時出現在觀禮台上，東道主南韓為了座位安排煞費思量，最後金與正和北韓代表團團長金永南坐在南韓文在寅總統夫婦的後排，彭斯夫婦則與文在寅夫婦並坐一排，如此一來美朝兩個宿敵的代表看似「若即若離」，南韓也避免了外交禮儀上顧此失彼。

在開幕式觀禮台上，文在寅先轉身，和金與正及北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南熱烈握了手。就坐後，從鏡頭拍攝的角度看，文在寅右方為夫人金正淑，金永南和金與正坐在兩人的後排，金正淑右方為彭斯的夫人凱倫，再右是彭斯，彭斯的右方則是日本首相安倍晉三。國際奧會主席巴赫就坐在文在寅左邊。

按慣例，奧運觀禮台上由地主國的領袖及國際奧委會主席為首，各國領袖和貴賓環繞兩人而坐。但平昌冬奧的座位安排，卻有諸多掣肘。

這次金與正和金永南出席開幕式觀禮，是難得一見的「稀客」，南韓也期望藉平昌冬奧改善兩韓關係，但另一方面朝核危機未歇，美、日與北韓都不對盤，南韓要讓賓客個個舒服殊不簡單。但最後的坐位安排，既照顧了北韓來的「稀客」，對親密盟邦美國亦不失禮，避免了親疏之爭，而美朝這兩個宿敵的代表坐位被隔開，也避開了外交尷尬。

不過，一旦坐上觀禮台，彭斯仍免不了會和金與正、及北韓名義上的國家元首金永南在鏡頭前同框。去年1月，美國財政部根據國務院向國會提交的北韓侵害人權狀況報告，將7名北韓高官和2個機構列入制裁黑名單，擔任勞動黨宣傳鼓動部副部長的金與正也在其中。彭斯7日訪日時，還宣布將對平壤祭出最嚴厲的制裁措施。

(中國時報)

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