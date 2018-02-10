安理會放行 暫免制裁北韓高官

2018年02月10日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

聯合國安理會制裁北韓委員會（1718號制裁委員會）8日決定從9日起給予北韓國家體育指導委員會委員長崔輝豁免制裁的待遇3天，好讓他順利隨團訪問南韓，與北韓領袖金正恩胞妹金與正一同出席平昌冬奧。

韓聯社報導，北韓冬奧高層級代表團名單包括安理會第2356號決議的制裁對象崔輝。南韓政府7日去函制裁北韓委員會，請求暫緩制裁崔輝，並強調暫時解除對禁令，有助於以和平手段緩和朝鮮半島緊張局勢。

制裁北韓委員會在安理會成員國皆不反對情況下，同意給予崔輝豁免待遇，但僅限於北韓高層代表團訪韓的9-11日期間。崔輝於去年6月以北韓勞動黨宣傳部第一副部長身分，受到國際制裁。

安理會第2397號決議規定，制裁委員會可在符合特定條件下，以個案方式提供豁免待遇。

南韓《朝鮮日報》8日的社論以《北韓以金與正為王牌嘲弄對北韓制裁》為題，指金正恩派妹妹妹金與正出席冬奧，是利用冬奧離間美國與南韓、突破國際制裁的一個詭計。北韓高層代表團中，還包括崔輝。金正恩肯定算計過，在打出令首爾心動的金與正這張牌裡摻入崔輝，南韓將無法拒絕。

社論稱，有傳聞指金與正是北韓事實上的二把手。被傳為金正恩前女友的三池淵管弦樂團團長玄松月也來到南韓。金正恩動員了自己的全部資源，投入了平昌冬奧。金正恩打出金與正這張王牌，完成「綁架平昌」的計畫，削弱外界對其制裁。

文章也批評，文在寅政府屢屢為北韓代表入境而打破制裁令，雖然金與正未受到聯合國制裁，但她是美國禁止入境及凍結資產對象。「如果北韓代表團搭飛機到南韓，就等於北韓不僅嘲笑了對北韓陸海空全部的制裁，還嘲弄了個人制裁。」

(中國時報)