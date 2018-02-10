提勒森回應 繼續奉行一中政策！楊潔篪要求美 正視台灣問題

大陸國務委員楊潔篪（左）美東時間8日與美國務卿提勒森舉行會談。楊潔篪要美方認真對待大陸在台灣問題的立場。（路透）

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中國時報
李文輝／綜合報導

正當陸美貿易戰一觸即發之際，大陸國務委員楊潔篪於美東時間8日在華府與美國國務卿提勒森舉行會談。楊要求美方認真對待陸方在台灣問題的立場，提勒森回應，美方會繼續奉行一中政策。

互利共贏 妥善處理經貿

在會談中，楊潔篪表示，兩國經貿關係本質是互利共贏，呼籲妥善處理經貿問題；雙方並商定今年上半年在陸舉行第二輪外交安全對話。

據大陸外交部網站顯示，楊潔篪指出，陸美經貿關係的本質是互利共贏。雙方要落實好兩國元首北京會晤經貿領域成果，探討在能源、基礎設施建設、「一帶一路」等領域開展更多務實合作，就兩國宏觀經濟形勢和國際經濟事務加強政策協調。

開放市場 做大合作蛋糕

楊潔篪呼籲，雙方應透過彼此開放市場、做大合作蛋糕的辦法，妥善處理經貿問題，維護兩國經貿關係健康發展；提勒森贊同美陸雙方應該共同研究，探討有效解決兩國經貿問題的辦法。

楊潔篪還強調，雙方關係保持積極發展，符合兩國人民根本利益，也是國際社會的普遍期待。希望美方與中方相向而行，相互尊重，互利互惠，推動兩國關係長期健康穩定發展。

值得一提的是，楊潔篪與提勒森還商定將於今年上半年在大陸舉行第二輪陸美外交安全對話，並於年內盡早舉行第二輪全面經濟對話、社會和人文對話、執法及網路安全對話。

外交對話 敲定在上半年

談及台灣問題，楊潔篪並闡明了陸方在台灣等問題上的立場，要求美方認真對待陸方關切。提勒森則回應，美方繼續奉行一個中國政策。

「美陸關係十分重要」，提勒森還稱，美方願與陸方共同努力落實兩國元首北京會晤的共識和成果，鞏固和擴大互利合作，本著相互尊重態度妥善處理分歧，推動兩國友好關係取得更多積極進展。

此外，針對當前朝鮮半島形勢發展，楊潔篪不忘重申，大陸始終堅持實現半島無核化、維護半島和平穩定、透過對話協商解決問題。國際社會應當支持南北韓改善關係，延續當前半島緩和勢頭。

(中國時報)

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