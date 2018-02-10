崔天凱駁「恐中論」杞人憂天

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中國時報
／綜合報導

針對美國擔憂大陸快速崛起，恐衝擊其全球領導者形象，大陸駐美大使崔天凱美東時間8日表示，大陸無意也從不尋求全球主導權，不會走國強必霸的老路；陸美之間不存在零和博弈，「這完全是杞人憂天」。

崔天凱在大陸駐美使館舉辦的面向華人華僑的春節招待會上致詞時稱，大陸在當今世界體系和全球治理中的積極作用日益顯現；經濟增長及一帶一路倡議為世界經濟及拓展國際合作提供動力，大陸有能力為世界做出貢獻。

中評社報導，面對川普政府近期多個報告表明，大陸對美挑戰已超越恐怖主義，成為主要競爭對手，崔天凱稱，大陸需要良好的國際環境，也離不開一個持續穩定健康發展的陸美關係，川普政府執政一年多來，陸美關係總體保持穩定，取得積極進展。

不過，崔天凱話鋒一轉強調，陸美關係發展的基本態度應該是相互尊重、合作共贏。「目前有些人對快速崛起的中國感到恐慌，這完全是杞人憂天。」

談及川普政府逐步對陸祭出強硬措施，崔天凱強調，大陸的目標是構建人類命運共同體，以開放包容的態度，參與全球事務；無意也從不尋求全球主導權，不會走國強必霸的老路；兩國之間不存在零和博弈；大陸不稱霸、不搞擴張，也從來不懼怕外來壓力，絕不放棄正當權利，將堅決捍衛自己的核心利益。

崔天凱還表明，即將步入不惑之年的陸美關係能夠更加穩健成熟，在相互尊重、互利互惠的基礎上實現長期穩定發展。

(中國時報)

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