倚美抗陸 恐淪為第一個墊背

2018年02月10日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰「山雨欲來風滿樓」，台灣夾在兩國之間更是處境艱辛。大陸國台辦旗下新聞網站「中國台灣網」昨刊發評論表示，一心想要「倚美抗陸」的民進黨當局千萬別見獵心喜，倘若陸美真走上對抗之路，台灣恐淪首個「墊背者」。

該評論指出，陸美如果走上對抗之路，先打的肯定是貿易之戰。在世界經濟早已融為一體的今天，兩國貿易戰不會有贏家。大陸有龐大的市場，東方不亮西方亮，有錢賺，不怕客人不來。

該評論則直言，台灣可能就不會那幸運了，還想像上次東西方冷戰時，靠美國占便宜賺大錢己不可能。迎來的，只能是對美開放市場，讓美豬美牛轉基因大豆長驅而入，還有不公平的美國市場，最後還要失去大陸市場。

文章更稱，美國對世界的誤判，緣於美國的自私。而對台灣來說，選邊美國就必然走上與大陸軍備競賽的道路，必須不斷擴大對美軍購。在兩岸軍力嚴重傾斜的今天，台灣的GDP允許這麼做嗎，能支撐幾年？

評論還稱，大國對抗肯定還要拉幫結盟。但當年東西方冷戰的歷史條件己不可能重現，美國的戰略判斷也很難強加於盟友，美國拉不起一個對付北京的統一戰線。

評論強調，陸美對抗情況下，美國必定會給台灣一些「好處」，拉抬台美關係來刺激大陸。這種勢頭當前已開始出現，但是都不是懸在大陸頭上的達摩克利斯之劍。相反，它是懸在台灣門框上的一塊石頭，台灣任何人在開門的一瞬，就會被砸倒。

(中國時報)