普丁自爆很忙 沒手機不上網

俄國總統普丁（左）雖不用智慧手機，但曾在2014年APEC會上將俄產「雙螢幕智慧手機」送給大陸國家主席習近平。（摘自今日俄羅斯網站）

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中國時報
／綜合報導

俄羅斯強人總統普丁8日再度驕傲地表明「我沒有智慧手機」。去年他曾透露自己幾乎不上網，對時下風行的社群網站一點興趣也沒有，更不用說使用Instagram。

65歲的普丁8日和科學家及學者一同出席總統科學與教育委員會會議。俄羅斯國家科研中心「庫爾恰托夫研究所」所長科瓦利丘克談到科技發展迅速以及智慧設備越來越普及，他舉例說，「你們每個人口袋裡都有手機」。普丁隨即反駁，「您剛才說，大家都有智慧手機，可是我就沒有」。

此言一出，立刻引來聽眾的笑聲。

據法新社報導，普丁在2005年就說過自己沒有手機。去年普丁和小學生會談時被問，「空閒的時間會上Instagram等社群網站嗎？」他回答，「我個人幾乎不上網，但我的工作人員確實會上網」。他還補充說，「我每天辛苦工作到很晚，沒時間上Instagram。」

52歲的俄國總理梅德維捷夫則和普丁形成鮮明對比。他經常被看到頻繁在使用iPhone等電子設備，還不斷在Instagram主頁上傳照片。

儘管自己不用，普丁卻懂得支持與推廣國產智慧手機。2014年11月，普丁出席APEC會議，將俄國自主研發的全球首款雙螢幕智慧手機YotaPhone 2，親手送給大陸國家主席習近平。此機號稱「俄羅斯的iPhone」，2015年初就在大陸開賣。

普丁對於汽車的興趣比較濃厚。俄羅斯中央選舉委員會網站近日公布普丁的財產狀況顯示，他有4輛車，包括2輛GAZ M21汽車、1輛拉達Niva汽車，及1輛露營拖車。

2011年，時任總理的普丁還曾騎著一輛哈雷摩托車，率領車隊參加一項紀念二戰的活動。當時他一身「騎士」勁裝也被媒體廣泛報導。

俄羅斯大選將於3月18日舉行。參選人除普丁，還有俄羅斯聯邦共產黨推薦的格魯季寧、自由民主黨主席日里諾夫斯基等人；目前普丁以支持率69.9％領先 。

(中國時報)

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