被駭157億虛擬幣 疑在紐國洗錢

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中國時報
／東京9日電

日本虛擬貨幣交易所「Coincheck」日前被駭了價值約580億日圓（逾台幣157億元）的虛擬貨幣「NEM」，這些NEM流出的帳戶近日與紐西蘭的交易所之間頻繁往來交易，可能是駭客用盜來的NEM換取其他虛擬貨幣。日本警視廳正設法透過這些往來的帳戶，鎖定駭客的身分和所在地。

《朝日新聞》分析之前NEM外流帳號的交易紀錄發現，8日清晨這些NEM被分散至45個帳戶保管，可能是為了逃避相關單位的監視，再由這些帳戶將NEM匯到美國、捷克等9個貨幣交易所，每次大概匯相當60萬至90萬日圓的虛擬貨幣。

這些交易當中，只有紐西蘭的交易所不僅匯出還匯入，且2月1至8日共21次，從NEM外流帳號匯款到紐西蘭的帳號。

報導指出，匯到紐西蘭的NEM很可能已換了其他的虛擬貨幣，然而外界無法確認交易所內的動向。熟知虛擬貨幣的組織架構之網路保全專家杉浦隆幸向《朝日》表示，駭客可能以前就在紐西蘭開戶，為的是準備在盜NEM得逞後，交換其他的虛擬貨幣。

在虛擬貨幣交易所開戶時，必須登記姓名、電郵，大筆的匯款手續還需要確認本人身分的文件，且當時連上網的IP位址等資料也可能還在，說不定能從中獲得一些鎖定駭客身分的有力情報。

此外，近日地下網站發現有可疑的訊息，有人放出「想以低價出售NEM」的消息。專家指出，很可能是駭客嘗試各種將NEM換現金的手段，也想透過地下網站試圖洗錢。利用地下網站交換虛擬貨幣的話，買賣雙方都很難被鎖定，也常成為犯罪的溫床。

(中國時報)

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