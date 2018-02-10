遊石門登山步道 遠望101大樓

2018年02月10日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市知名步道景點眾多，舉凡蘆竹五酒桶山、龍潭石門山、大溪百吉林蔭步道等，都是民眾出遊踏青好去處。其中石門山登山步道可眺望石門水庫，天氣好時更可遙望101大樓。

五酒桶山 民間維護管理

位在蘆竹區五酒桶山登山步道，因地權屬私人土地，多年來都是由民間志工自發性的維護管理，地方人士說，五酒桶山名由來，是明鄭時期，遷居於此的蔡光省與其5子極愛飲酒且酒量極好，一次豪飲一桶酒，當地因此稱作五酒桶山，另一說法則是村民都牽牛隻都來此飲水，而有「牛水桶山」之名，日後取諧音轉為五酒桶山。

石門山登山步道位於龍潭區石門水庫附近，海拔高度達551公尺，沿途行走而上，還可以欣賞石門水庫的美景，若天氣好甚至可遠望台北101大樓。此外還可以挑戰短短400公尺內坡度落差200公尺的好漢坡，兼具挑戰和休閒。

石門山步道坡度平緩，兩側又有原始山林樣貌，走起來相當輕鬆、舒適，另外每年春季油桐花開時，沿途景觀更是美不盛收，可見到一整片白花舖滿在步道上，許多遊客也喜歡前往攝影、取景。

百吉林蔭步道 賞桐熱門

大溪百吉林蔭步道清代至日據時代，是大溪通往復興區角板山、巴陵的重要捷徑，1944年百吉隧道輕便鐵路通車，百吉林蔭步道逐漸沒落。1949年步道旁的慈湖列為軍事管制區後，步道也一併列入管制，開放後再度吸引不少遊客參觀。

步道約位北橫公路7.5公里處，於百吉隧道口左側叉路進入，全長約3公里。每年4到5月是桐花季，沿途更是吸引許多遊客前往賞花。此外春至秋季，還有螢火蟲，更有遊客會特地前來觀賞點點螢火閃爍在山林間。

(中國時報)