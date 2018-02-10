員林藤山步道 4月賞桐花雪

2018年02月10日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

位在彰化縣員林市百果山麓的藤山步道，可說是百果山區人氣最高、最具知名度的1條登山步道，每年4、5月，油桐花盛開時，賞花遊客如織，平日也有不少彰化地區民眾來此登山健行，享受大自然、遠眺山景與高鐵，放鬆身心。

欣賞山景高鐵 放鬆身心

知名的百果山風景區，昔日為眾人所熟知的多為二百坎、三百坎，和四百坎階梯步道，還有超長的磨石子溜滑梯，即使風景區近年來沒落，仍是員林與南彰化鄉親熱愛的爬山、健行之處。

自從台76線東西快速道路開通後，位於交流道下的員南路交通變得更加便捷，除員南路上的員林運動公園、著名的三百坎步道，繼續通往員南路的盡頭，以藤山園做為起點的南北兩邊，便是近年非常熱門的藤山步道與北側階梯式的臥龍坡步道。

藤山步道全長約4公里，坡度較緩、較長，沿途有油桐、荔枝園、鳳梨田，是八卦山脈聞名的賞桐花去處，步道寬敞、林蔭蔽天，每逢周末假日，沿途還有許多小農販售自家栽種的蔬果、醃漬品。

品茗吃包子 遊微熱山丘

步道頂端除有健身休閒設施，還陸續有冷熱飲小食店，可在店內平台飽覽山頂風光，品茗、喝咖啡，或來一碗滋味酸甜的愛玉鳳梨冰。繼續往山上走，還有人氣包子店、鳳天宮，亦可繼續通往微熱山丘市集聚落。

每當油桐花盛開，藤山步道沿路都是滿山滿谷的油桐花，放眼望去，有如桐花雪，一片雪白，堆積在樹梢、路面；步道沿途還豎立許多有趣的台灣俚語，讓遊客邊走邊學台語。

(中國時報)