都蘭山步道 聽山林說悄悄話

登上山頂，台東平原美景盡收眼底。（莊哲權翻攝）

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中國時報
／台東報導

都蘭山被當地阿美族與卑南族人視為聖山，都蘭山步道全長3.79公里，從海拔550公尺一路攀升到1190公尺的三角點，全程要4小時，為台東近郊頗具挑戰性的登山步道，行前體能訓練應完備，沿路有普悠瑪祭台為卑南族祖靈棲息之地，登上山頂，泰源盆地、台東縱谷、台東平原盡收眼底。

路溼滑 必穿防滑鞋

都蘭山登山口海拔550公尺，出發首先為產業道路漫行，而後約60度陡坡上至稜線，接著一路上坡至普悠瑪祭台，全程行走在亞熱帶潤溼型氣候。

林相主要為中低海拔之闊葉，兩旁植被相當茂密，幾乎均無展望可看，且環境潮溼泥漿遍地，行走需小心地滑，蕨類及爬藤植物繁多。

包緊緊 防螞蝗上身

普悠瑪祭台為卑南族祖靈棲息之地，鞍部前風強且陡，一路小心地抓繩下降，鞍部後一路30度緩上三角點處，平緩但不時出現3層樓巨石，頗為壯觀。

攀登此山應著防滑鞋，以防整路溼滑泥漿，身體裸露部位應包裹妥當，以防下雨螞蝗上身吸血，最重要的是行前體能訓練應完備，最好有先爬過鯉魚山約3趟，才不會半路走到軟腳。

都蘭山最高山峰標高海拔1190公尺，被當地阿美族與卑南族人視為聖山，山形聳立，外觀挺拔峻峭，加上受到東側太平洋海水溼氣的影響，造就都蘭山終年雲霧繚繞的神祕氣氛。

(中國時報)

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