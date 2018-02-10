古坑慢活 拜訪落羽松祕境

2018年02月10日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林古坑山區舊步道各具風景，其中永光、桂林步道系統原是抗日古戰場，如今溫柔蛻變成健康運動幽徑，有輕鬆愉悅、適合親子的初階走道，也有具挑戰的進階步道，不論哪一條都有清幽迷人的景色。

古坑鄉長黃意玲指出，桂林由於先民墾殖早，社區內擁有古道、廟宇、古厝與人文事蹟，其中尤以苦苓腳古道與鐵國山的柯鐵虎抗日事蹟最為人津津樂道，另有新興景點落羽松祕境，社區已轉型為如世外桃源的有機慢活村，非常適合喜歡歷史人文、自然、慢活的遊客拜訪。

鐵國山步道山頂為武裝抗日的雲林事件中柯鐵虎藏身處，具歷史意義，步道由受天宮至吊鏡，沿途柑橘園、及部分竹林、咖啡園、茶園等地景豐富，山頂可遠眺大尖山山景，欣賞雲霧變化。

既然為反抗分子的躲藏地，可見山形險峻，此步道海拔落差大，約有190公尺，屬於需要體能的登山路線，想要挑戰，可得做足事前體訓及暖身。落羽松步道位於行滿橋旁，樹梢顏色的轉變浪漫唯美，全長約百公尺，步行其中讓人感受濃濃的小確幸，樹形優美，冬季一樹紅褐，春滿樹綠意，各有不同風情。

苦苓腳古道曾是聚落將農產運送到嘉義梅山販售的主要聯外通道，路途遙遠讓居民備感吃力，戲稱「可憐腳」，後改為「苦苓腳」，除了自然景觀外，聚落可見傳統砌石工法製作的石牆。

3號步道因有猴群沿大湖口溪出沒，當地人又稱人猴溪步道，由蟾蜍嶺福德宮出發，沿線先經過純樸的聚落，緊接是沁涼的野溪及橫跨河道的行霖吊橋，續行向上是綠油油的茶園、柑橘園、苦茶油園等。

(中國時報)