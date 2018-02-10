哈堪尼山 賞巨石、原生植物

苗栗縣南庄鄉的哈堪尼登山步道，途中有塊巨石，7、8人不必彎腰即可站到裡面。（陳慶居翻攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗西部有著美麗的海岸線，如果你想目睹湛藍的大海，那您就不可錯過通霄鎮的虎頭山步道。虎頭山位於通霄鎮內丘陵最高點，海拔僅93公尺，山頂上有360度的環繞視野，可飽覽通霄鎮全景。蔚藍的海洋、小小的漁船、翠綠的田園和巨大的白色風車，交織成一幅美麗的畫面。傍晚時分，山頂搖身一變，成為拍攝晚霞和落日的好景點。

虎頭山原名「虎嶼」，有如猛虎仰首長嘯，登山頂可飽覽通霄全景，海天一色，昔日「虎嶼觀潮」被列為通霄第一勝景。1895年日本人接收台灣時，北白川宮能久親王率領近衛師團由台北南下時，曾駐紮於通霄，地方人士特別建造了一座「通霄御遺跡地紀念碑」，以紀念此事。

位在苗栗縣南庄鄉的哈堪尼山，海拔1990公尺，其知名度相較比旁邊的加里山小，但加里山是山友所知的中級山，難度相對比較高，不過兩座山有個相同的登山口，就在南庄的鹿場登山口，一般以休閒為訴求的遊客，多數是選擇哈堪尼山，登山步道沿途林相豐富，夏天又有遮蔭效果。

靠近登山口的路段，是一大片柳杉林，轉進哈堪尼步道途中有空間寬敞的巨石，裡面不用彎腰就可以進到入，大約能同時容納7、8個人沒問題，沿途林木遮蔭，可享受怡人芬多精，許多原生植物也讓人驚奇。哈堪尼山海拔1990公尺，山頂是一片空地，是個休憩的好地方。

(中國時報)

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