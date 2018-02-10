台南雙層巴士 6古蹟玩透透

台南雙層巴士上層座位的視野與臨場感，可帶給遊客全新的觀光體驗。（洪榮志攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

繼北高兩市後，台南市的雙層巴士10日也將正式上路，串聯普羅民遮城（赤崁樓）及熱蘭遮城安平古堡的「雙城地區」各景點，路線涵蓋全市6處1級古蹟，行經熱門的文化園區、商圈與星級飯店，東、西環線停靠站共10站，車程約1小時，是條有吃又有玩的觀光路線。

台南市代理市長李孟諺指出，台南雙層巴士不僅採用雙層車型營運，每輛造價1500萬元，外觀還與網路插畫家、知名設計師合作，3輛雙巴車體意象分別採用可愛歡樂、繽紛時尚與古典雅緻等不同風格的意象設計塗裝，吸睛的車輛穿梭府城，讓古都台南注入一股創新活力，市府還提供3處候車亭由府城客運配合意象裝飾美化。

交通局長林炎成表示，雙層巴士上層座位的視野與臨場感，可帶給遊客全新的觀光體驗，特別規畫32席開頂座位，也提供具天窗的室內情人雅座10席，方便遊客自由選擇。

交通局公共運輸處處長呂獎慧也說，雙層巴士票價分為「4小時半日券」300元及「一日券」500元，從首次搭乘起算，時間內可於路線停靠站無限次上下車，票券也可當天免費轉乘大台南公車其他路線。

呂獎慧指出，雙層巴士10日正式上路後，10日至28日為試營運期間，試營運期間4小時券可優惠延長至6小時，購票搭乘另有限量精美贈品及福袋抽獎等驚喜活動，歡迎大家前來台南搭雙巴過好年，詳細資訊可搜尋台南雙層巴士FB粉絲專頁查詢。

(中國時報)

潭子新田步道 遠眺小百岳 林口森林步道 怪橋吸睛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。