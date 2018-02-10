台南雙層巴士 6古蹟玩透透

2018年02月10日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

繼北高兩市後，台南市的雙層巴士10日也將正式上路，串聯普羅民遮城（赤崁樓）及熱蘭遮城安平古堡的「雙城地區」各景點，路線涵蓋全市6處1級古蹟，行經熱門的文化園區、商圈與星級飯店，東、西環線停靠站共10站，車程約1小時，是條有吃又有玩的觀光路線。

台南市代理市長李孟諺指出，台南雙層巴士不僅採用雙層車型營運，每輛造價1500萬元，外觀還與網路插畫家、知名設計師合作，3輛雙巴車體意象分別採用可愛歡樂、繽紛時尚與古典雅緻等不同風格的意象設計塗裝，吸睛的車輛穿梭府城，讓古都台南注入一股創新活力，市府還提供3處候車亭由府城客運配合意象裝飾美化。

交通局長林炎成表示，雙層巴士上層座位的視野與臨場感，可帶給遊客全新的觀光體驗，特別規畫32席開頂座位，也提供具天窗的室內情人雅座10席，方便遊客自由選擇。

交通局公共運輸處處長呂獎慧也說，雙層巴士票價分為「4小時半日券」300元及「一日券」500元，從首次搭乘起算，時間內可於路線停靠站無限次上下車，票券也可當天免費轉乘大台南公車其他路線。

呂獎慧指出，雙層巴士10日正式上路後，10日至28日為試營運期間，試營運期間4小時券可優惠延長至6小時，購票搭乘另有限量精美贈品及福袋抽獎等驚喜活動，歡迎大家前來台南搭雙巴過好年，詳細資訊可搜尋台南雙層巴士FB粉絲專頁查詢。

(中國時報)