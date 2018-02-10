桃前後任7議員涉詐領 僅1人起訴

2018年02月10日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃檢調偵辦7位前後任議員詐領助理費，前縣議員黃哲鍾和王淳長分別詐445萬和477萬元，王已歿不起訴，僅黃被依貪汙罪嫌起訴。張文瑜、郭蔡美英、現任議員李雲強、詹江村和楊進福查無不法，都獲不起訴處分。

黃哲鍾2010年擔任縣議員時，找6名親友當助理，代管薪資帳戶，月薪給2萬至2.5萬元、卻向議會浮報3至4萬元，6人都是收到報稅或扣繳憑單才知薪水被浮報1至1.5萬元，黃妻坦言助理薪資還另用在服務處庶務和黃的私人帳戶，總計詐領445萬2017元，桃檢將黃依貪汙罪嫌起訴，黃妻則因當汙點證人獲緩刑。

王淳長則委由女兒，找來鄰居和親友擔任人頭戶，3助理稱不曾領薪、只是掛名，甚至要「繳回」，總計詐領477萬5377元，因王已輕生離世獲不起訴，王女遭貪汙起訴，檢方認為她受父親指示、建請減輕其刑。

郭蔡美英也傳出詐領2助理薪資，但她強調觀音沒台灣銀行，在外跑動的丈夫幫助理代領，檢調清算未有溢領。

張文瑜也挨控給2萬、報4萬，私吞373萬，但她喊冤說薪資全權交由2015年離世的丈夫處理：「他不讓我過問，一問就會生氣！」桃檢查無2女不法，雙雙不起訴。

市議員詹江村則因經營花客隆、彩虹魚和多肉市集等商店，卻讓助理雙邊兼職，且助理帳戶常許久未用，一動就是數十甚至上百萬，一度懷疑詐1483餘萬，詹細數8助理的工作、喊冤稱事業和服務處不可能完全切割。李雲強則找來弟弟和2名讀大學的姪輩，以月薪2.2到2.7萬聘用，桃檢指出公費助理應是專任、非兼職，但法律未明文禁止助理兼職，且實際有領薪，2議員都獲不起訴。

(中國時報)