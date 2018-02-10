蘭潭泛月噴泉 夜景炫麗

「蘭潭泛月噴泉」夜景炫麗。（嘉義市政府提供）。

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市是阿里山腳下的城市，曾是林業之都，「檜意森活村」是日據時期開發林業的官員宿舍，現為全國最大日式宿舍群；北門驛的「沈睡森林」則是最新的熱門打卡景點；「森林之歌」整修重新開放，夜色迷人；「蘭潭泛月噴泉」夜景炫麗。

蘭潭是嘉義市後花園，自然生態景觀怡人，還有全國最大的常設型音樂噴泉「蘭潭泛月」，最高噴出50公尺水柱，夜景壯麗，KANO園區巨球夜間七彩燈光秀，城市的夜色迷人。

「森林之歌」曾榮獲國家卓越建設獎，融合傳統木造建物與西方古典建築的美感，營造阿里山意象，運用木材、鐵軌、鋼鐵、鑄銅、藤材、石材等材料，提供民眾體驗自然情境，形塑阿里山林業村新地標。

「森林之歌」於2012年10月啟用後，一直是遊客打卡夯點，此次嘉義林管處整修，趕在春節前重新開放，更換且加長兩側黃藤廊道，替換局部已龜裂木塊，頂部黃銅重新噴保護漆，增加內部21張座椅，參觀民眾能舒適地坐在作品內部，靜心安坐片刻，用心感受阿里山的意象。

「檜意森活村」舊宿舍新生，呈現文創風情；「北門驛」是阿里山森鐵的起點，附近新景點「沉睡森林」則是插畫家SMART設計，白熊、粉紅象、企鵝、松鼠等一系列的Q版動物，可愛爆表，能療癒心情，是打卡新景點。

(中國時報)

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