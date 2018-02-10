藍營新竹市黨團、黨部 鬧內鬨

2018年02月10日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

自家人內鬨？國民黨新竹市議會黨團近來針對市長及議員提名問題，與市黨部主委呂學樟槓上，甚至集體缺席主席吳敦義活動及之後的座談會，呂學樟9日重話痛批黨團太「私心」，不應過度本位主義。

國民黨力拚下屆執政兼議會席次過半，呂學樟喊出「大團結」口號，檯面上黨部與黨團進退共榮，檯面下卻陷入陰霾，黨部高層透露，從黨內市長初選的民調爭議就已埋下起火點，黨團、黨部各持己見，戰火延伸到這波市議員提名策略。

外傳市黨部擬在各選區採「過半加一席」的提名方式，引起多數現任議員質疑提名過多，恐會瓜分票源、衝擊選情，甚至傳出市黨部此舉是為拉抬市長選情，才採取「小雞拱母雞」策略，遭酸是未選先看衰選情。

對此，呂學樟昨重話抨擊黨團太私心，意見甚至凌駕黨部之上，日前他邀請主席吳敦義來前授證，黨團議員竟集體缺席，他還特地向吳致歉，不料隔兩天召開的座談會又集體缺席，講白了是「不智」的行為。

黨團則認為，下屆議會共34席，目前黨團僅14席，市黨部卻規畫過半加一席的提名策略，建議應以「現任優先，年輕優先」的方式提名。呂學樟對此表達認同，但強調所謂「優先」仍有既定條件，是否違反黨紀、欠款或未達年募款額度皆須納入評核。

相較藍軍陷入口水戰僵局，綠營方面顯得好整以暇，民進黨除力保現任9席，另分別在東區、北區各新增1席提名，屆時配合新民意問政聯盟組織泛綠聯盟，力保整體議會席次過半。

(中國時報)