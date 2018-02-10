哆啦A夢來嘉 看燈會過新年

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中國時報
翁聖勳／嘉縣報導

哆啦A夢抵嘉啦！2018台灣燈會在嘉義，嘉義縣政府特地邀請日本知名哆啦A夢操偶劇團來台與民眾同樂，漫畫中主角哆啦A夢、大雄、靜香、小夫、胖虎均將現身「童趣玩嘉燈區」，燈會期間提供3歲以下幼童、65歲以上長者、身障人士及12歲以下嘉義縣民免費入園，與民眾一起過新年。

嘉義縣長張花冠說，台灣燈會長達24天展期，嘉義縣政府巧思規畫的「童趣玩嘉燈區」，分為「超萌動感樂園」及「哆啦A夢來嘉過新年特展」等2大創意園區，歡迎大家來看燈會。

「超萌動感樂園」有「榮耀嘉義旋轉木馬」、「北緯23.5度愛情咖啡杯」、「阿里山森林小火車」及「太平雲梯飛天椅」、特別從日本空運來台5大氣墊設施，以及高達8米的巨人氣墊滑梯，還有日本各地方共30隻吉祥物也將出現在園區中，定時展演「超萌軍團大遊行」等歌舞，現場預售票優惠價165元，現場購票200元。

另外，「超萌動感樂園」12、13日展開試營運，下午3時至8時嘉義縣民憑身分證明文件免費入園，同時每賣出1張票就捐5元給花蓮縣政府，為此次災情盡一份心力。

「哆啦A夢來嘉過新年特展」預售票優惠價290元，現場購票330元，持預購兌換票券還可以在燈會現場兌換入園手環及燈會預購限量贈品。

(中國時報)

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