悠遊卡嗶進高雄輕軌 通行無阻

經悠遊卡公司和高雄捷運公司協調，13日起悠遊卡就可以搭高雄輕軌了。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

今年春節，悠遊卡持卡人到高雄將可通行無阻搭乘捷運、渡輪及輕軌，高雄捷運各站服務台同時提供悠遊卡人工加值，至於機器加值，因為必須修改加值機，預計在5月底前完成啟用。

暫時採用人工加值

悠遊卡公司過去曾與高捷爆發爭論，雙方商談完成系統加值設施，悠遊卡才能在輕軌使用，但2900萬元加值設施，高捷要求悠遊卡公司自行負擔2000萬元，相較一卡通在台北捷運全面開放，讓悠遊卡公司無法接受，北高市府甚至因此爭吵不休，嚴重影響民眾權利。

高市府對抗空汙鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，持一卡通、有錢卡可免費搭乘高雄輕軌，優惠直到28日止，不過，有許多北部遊客到高雄也想免費體驗輕軌，結果無法使用悠遊卡，引起抱怨。

直到中央介入協調，高捷和悠遊卡公司經過近3個月溝通，雙方終達成協議，趕在春節前完成系統修改與測試，預計13日起悠遊卡就可以在輕軌使用，也能在高捷站內由站務人員人工加值。

5月底開通C-Bike

面對外界質疑加值設施建置費悠遊卡公司分攤多少，悠遊卡公司表示，雙方已簽定保密協定，對於協調金額、條件都不會對外公布。

悠遊卡公司提醒民眾，高雄輕軌開放使用悠遊卡後，與其他電子票證一樣，持卡人能免費搭乘，但要注意卡片內的金額至少要有1元，此外，輕軌尚未提供所有電子票證的聯名卡餘額不足自動加值服務。

此外，悠遊卡公司表示，加值據點除原有4大超商、高捷站內5個特約商店、高捷各站服務台外，預定在5月底以前完成修改加值機器開放悠遊卡使用，高雄C-Bike在5月底前也會全面開通使用悠遊卡。

(中國時報)

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