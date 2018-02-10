新北加速危老建築都更腳步

新北市議會9日三讀通過《新北市推動防災建築再生暫行自治條例》，希望加速推動都更。圖為永和大陳義胞公辦都更動工場景。（本報資料照片）

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中國時報
／新北報導

花蓮大地震引起都更意識，新北市議會9日三讀通過《新北市推動防災建築再生暫行自治條例》，經健檢須拆除、修復、海砂屋、震損等危險建築，只要住戶百分百同意且2年內拆除，免經審議一次給足50％容積獎勵上限，還有詳評、房租、稅捐補助；建物如果不到危險程度，整建維護者則有最高1200萬補助，全案最快3月公告實施。

50％容積獎勵上限

新北市針對全市1700多件老屋健檢，其中67處屬於健檢須立即拆除或補強結構建築，另有48處海砂屋危險建築。

為加速危險建築都更，新北市府訂定《新北市推動防災建築再生暫行自治條例》，針對這些危險建築，只要住戶百分百同意2年內拆除更新，給足容積獎勵上限50％，比中央危老條例的最高40％還多；若房屋需要整建維護，則給予上限75％、1000萬元補助。除胡蘿蔔獎勵也有棍子條款，民眾若申請免費鑑定詳評，一旦發現建物有立即危險，若不改善，市府可依《建築法》規定要求限期改善，甚至斷水斷電與強制拆除。

議員喊補助加碼

全案送新北市議會審查，新北市議員李婉鈺認為，一般老屋拉皮補助最高1000萬元，但海砂屋等危險建築整建維護，花費更高，補助也只給1000萬元太少，要求加碼到2000萬元，包括議員周勝考、王淑慧、林國春、鍾宏仁也都認應加碼，市府從善如流，將補助1000萬調高到1200萬元，最後通過三讀，也附帶決議要求追究無良建商責任。

都更處長張溫德說，這是全台首個通過三讀的危險建築都更自治條例，將等收到議會公文後將案件送行政院備查，預計最快3月發布實施。

(中國時報)

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