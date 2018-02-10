高接梨凍壞了 竹縣農損最慘

2018年02月10日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

近日寒流高接梨穗寒害嚴重，新竹縣政府農業處統計轄內高接梨穗被害面積至少40公頃，花苞受損掉落、著果少，損害程度初估3成，換算無收穫面積12公頃。農委會主委林聰賢9日上午到新埔地區勘災，希望相關單位加緊腳步勘定，協助農友申請補助。

接枝成功率僅3成

新埔鎮高接梨栽種面積約121公頃，在這寒流干擾下，花苞受損掉落、著果少，受害面積高達40公頃。

農友呂學義無奈指出，天氣實在太冷，這批元旦接枝的高接梨穗耐不住寒，不是凍壞就是不開花，影響授粉，現在只能搶時間、盡快在半個月內重新接枝，「但也不知道是否會成功。」

林聰賢表示，全台受災程度依次為新竹縣、苗栗縣與屏東縣，經統計2月低溫造成的農業損失，截至8日傍晚已達2887萬元，主要為作物葉面枯黃、落果及落花等導致損失，其中新竹縣損失金額1314萬元，光是高接梨穗損失就達266萬元。

每公頃補助6萬元

針對本次寒流農損，農委會將對受災農作物提供現金救助、低利貸款及有機質肥料補助等措施，其中高接梨穗每公頃補助6萬元。

林聰賢也當場請地方政府盡速辦理災損勘查工作及報送災情，以利後續公告救助，未來還會逐步導入空拍機科技勘災，以加速救助時效。

另外，林聰賢也建議農友加入農業保險，保障農產業收入穩定，目前開發的梨保險保單，農民在出險時，梨穗因為低溫損失可獲得每公頃3萬至6萬元的理賠金額。

「今年是受損最嚴重的1年！」農友彭文華評估這次寒害，讓接枝成功率僅3成，產量仍未知。新埔農會總幹事曾庭熙則表示目前還在搶救中，因還沒到採收期，還不知道最後的收成如何，但結果率不佳，勢必影響產量，且仍要看果實品質，才知道最後價格是否上揚。

(中國時報)