公民團體促收回中火許可證

2018年02月10日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市議會9日召開中火展延許可證聽證會，有議員及公民團體要求市府收回中火操作許可證重審。台中市環保局表示，中火許可證已依法審查完竣，並大砍中火500萬噸生煤使用量，收回重審不僅於法無據，更可能讓中火走回頭路「火力全開」，功虧一簣。

要求市府重新審查

公民團體在聽證會中質疑市府減煤量「灌水」，台灣親子共學教育促進會及歐巴桑聯盟對能源政策堅持「非核無煤」立場，要求重新審核中火減燒生煤進程及汙染防制，資訊要公開，納入聽證公民參與機制，檢討並確立4年減4成目標如何達成，做為核發許可證的依據。

恐助中火「火力全開」

環保局長白智榮強調，中火展延許可證已依法審查，依法沒有退回重審的問題，如強制撤回，於法無據，更可能造成審查流程超過許可證核准期限，重回原許可證核定的2100萬噸規模繼續運轉，而不需依照市府核定減量500萬噸生煤，無助空汙改善，變相幫助中火「火力全開」。

市議員江肇國表示，改善空汙是大家深切的期望，或許改善步調還有調整空間，但市府依法行政，不論是罰緩或撤照，皆須考量供電危機，《生煤管制自治條例》對於中火或許仍力有未逮，鼓勵環保局做得更多。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，台中空汙漸改善，中部縣市空品有效提升，他也關切中火無法依照《生煤管制自治條例》規定，依法今年底完成室內貯煤場，要求環保局持續督促中火加速建置室內煤倉。

(中國時報)