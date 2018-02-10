台北─普台高中 直達車上路

　

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中國時報
／南投報導

為造福來往中台禪寺的遊客與普台高中師生，國光客運公司配合交通部公路總局「公車進校園」專案，9日起開通「台北─普台高中」校園班車（見圖，廖肇祥攝），每周六、日固定往、返程2班次，經朝馬轉運站、埔里站到達台北與普台高中，提供師生及遊客更便利的服務。

普台高中地處偏遠，距國光客運總站約7公里，也無區間車往來，學生仰賴家長接送。普台高中校長林秋惠指出，校內學生主要來自北部，便捷的客運對他們來說相當重要。而中台禪寺是南投縣知名的觀光景點，長期以來也無固定客運班次，對於無交通工具的遊客來說相當不便。

每周六日 往返2班次

這次普台高中公車進校園路線，票價比照原台北至埔里（經國道6號）路線，在未增加任何支出下，師生家長即能搭乘快捷的客運到校，而遊客則可順道至中台世界博物館、中台禪寺及附近觀光景點、餐廳、民宿旅遊。

票價比照台北至埔里

國光客運執行董事蔡宏聲表示，雖然國光客運從2003年起民營化，但各界仍對國光客運經營偏鄉服務路線有很高期待，因此與交通單位及地方積極協調，促成校園班車新路線。

自2月10日起，台北至普台高中往程發車地點在台北轉運站，時間為早上7時45分；返程發車地點是普台高中，時間下午2時55分，另遊客也可以採DRT預約方式，乘客搭車前3日可團體（15人以上）預約購買當日往返來回票方式乘車。路線資訊可上國光客運官網查詢。

(中國時報)

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