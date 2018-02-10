維冠重建 隔壁工廠地裂30米

2018年02月10日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

2年前0206南台強震造成永康維冠大樓倒塌，與維冠僅隔一牆的模具工廠當時牆面裂開，所幸無人傷亡；2年後的0206這天，維冠如火如荼進行重建，開挖地下室時疑因大型怪手敲打造成過度震動，工廠再度遭無妄之災，廠房地裂長達30米、寬5.7公分、地面傾斜落差1公分，「現在每天都提心吊膽，好怕工廠垮掉。」

地面傾斜落差1公分

這家模具工廠已有30年歷史，李姓業者指出，2年前的0206驚天一搖，維冠大樓的2根梁柱差點砸向工廠，幸好大樓倒向路面，否則當時住在工廠2樓的2名外籍移工，恐難逃魚池之殃。工廠雖幸運躲過一劫，但卻因廠房受創，長達1年無法正常運作，損失千萬，好不容易重新上軌道，又在0206這天「遭震」。

廖姓顧問說，6日白天發現隔壁開挖地下室，傳來劇烈的震動，接著工廠地面就裂開、出現一條縫，一路從辦公室大門延伸到廠房，當下曾向施工單位反映，要求停工，但承包商因有趕工壓力也未理會，只好找工務局；工務局8日派員會勘，已先要求業者牆面水平施工工程未完成前，必須暫停施工，避免工廠裂縫擴大。

廖姓顧問表示，工廠支持維冠重建工程，且為配合新大樓設計，還選擇廠房自行退縮1.5米，預留防火巷給新的維冠大樓使用；怎料，慘遭無妄之災，且裂縫逐日擴大，從一開始5公分、前天5.3公分，昨增至5.7公分，地面高低差約1公分，人心惶惶。

施作水平平衡補強

工務局派員監測，初步研判是地下室開挖施工造成，目前已緊急先打中柱，施作水平平衡補強，避免加劇對工廠的損害，但也強調暫無安全之虞；只是工廠10多名員工進進出出望著裂縫，不免忐忑，大家只希望工務局協助盡速補平裂縫及解決廠房傾斜，還原本來面貌。

工廠業者指出，原本擬採大鋼牙拆除地下室，降低對緊鄰建物的影響，但疑因趕工改以大型機具進場。工務局表示，為了加速工程進度，讓居民早日重返家園，改採大型機具施工，現已要求承包商改換中小型怪手，避免過度震動擴大裂痕；待完工後，也會要求廠商進行灌漿，復原所有裂痕。

(中國時報)