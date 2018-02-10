墾丁大稽查 遊客冷眼諷作秀

2018年02月10日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

「宣導」成效有多大？近月堪稱是墾丁觀光的黑暗期，不僅流言四起，「墾丁化」更成了負面形容詞，屏縣府為挽救窘境、找回春節旅遊潮，衛生局、環保局等單位9日特地到墾丁大街進行聯合稽查，但實際上卻是宣導為主，有遊客質疑「這樣看看說說」有效嗎？

搶救觀光 緊盯業者自律

以往「墾丁」2字是觀光的代名詞，但經網友在社群媒體上針對「價格」提出疑問後，不僅引發爭議還導致一連串負面效應，現在只要哪個觀光景點人數下滑，就會被冠上「墾丁化」3字，對此，當地業者無不感到難堪，面臨眼前的觀光慘季，更是哀鴻遍野。

旅宿餐飲 宣導保障消費

目前墾丁街頭依舊冷冷清清，眼見農曆春節將至，不僅業者擔憂，屏縣府也相當擔心縣內觀光重鎮就此一蹶不振，因此9日特別祭出行動，由消保官偕同環保局、衛生局、觀傳處、城鄉處、政風處等單位聯合稽查墾丁大街的旅宿、餐飲等業者，就盼藉此大動作讓遊客安心。

然而，聯合稽查一事，看在遊客眼裡，就只是宣導而已。有遊客提出疑問指出，他們會開單嗎？早上開業的店家沒幾間，這樣的稽查有效果嗎？遊客說，這樣的「宣導式稽查」好像在作秀。

「一切動作都是為保障消費者權益！」消保官吳清宜表示，此次稽查雖是以宣導為主，但有遇到不符合規定的狀況，如民宿飲水機沒有登記維護紀錄表、商品商標、價格標示不清等，都有當場立即要求改善，且之後還會排時間再查，以確保改善狀況。

(中國時報)