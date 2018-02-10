書香年貨 千本新書隨借隨還

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中國時報
／新北報導

農曆春節即將到來，新北市立圖書館於24小時自助取書機與機捷三重站的「IReading智慧型借還書站」準備了近千本最新出版的熱門新書，讓民眾在過年期間隨時都可借閱新書，29區圖書分館也特別延長借閱期限，陪大家度過書香的新年。

新北市圖指出，今年準備了豐富的「書香年貨」，包括1600餘部強檔影片、動畫及3萬餘本暢銷小說、旅遊、兒童圖書等各類新書，提供市民借閱，提醒想要借書回家過個好年的民眾，要把握年前的最後機會。

市圖表示，圖書館推出「旺旺狗年‧閱讀九久」活動，即日起至3月2日止，民眾只要借書達9冊以上，即有機會抽卡哇依的「狗」造型隨身碟、平板電腦等閱讀好禮，歡迎市民在農曆春節前走訪圖書館，大手攜小手，為自己與家人挑選「書香年貨」。

針對春節返鄉與出遊的民眾，新北市圖已於年前完成「北北基一證通」的服務，方便新北市民春節搭乘大眾運輸時，利用設置在三重機場捷運站、樹林火車站與台北市、基隆市的自動借還書機借閱書籍，作為旅途中的精神食糧，享受便捷的閱讀服務。

市圖總館與各分館除夕至初三休館，初四起正式開館服務，初四至初五彈性調整開放時間至下午5時。位於總館的24小時自助取書機、樹林火車站、三重捷運站的自動借還書機及板橋車站智慧圖書館，春節期間照常開放，提供民眾借閱服務。

(中國時報)

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