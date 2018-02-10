柑橘類難倖免 農友爭補助

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

此次寒流新竹縣受損嚴重，除了高接梨之外，正在盛產期的桶柑也受害，有峨眉、寶山農友上網抗議自家果園受損嚴重卻無法補助，根據農糧署補助辦法，損失必須達到總面積的20％以上才符合資格，但農政相關單位勘查認定僅7％，不符標準，未能提供補助。

此次寒害新竹縣農損高達1300多萬元，占超過全台農損金額的三分之一，目前正在盛產的各式柑橘類，也有一定程度的損害，各家農友受損狀況不一，初估桶柑、茂谷柑與柳橙等柑橘類作物，損失近千萬元，為新竹農損最大宗。

不過，今年1月低溫造成桶柑遲發性落果、果實軟化凹陷等災害，經峨眉、寶山與橫山等鄉鎮公所呈報共169公頃被害面積，但經過農委會桃園區改良場、農糧署北區分署評定損害僅6至7％，未達20％的救助標準，不予補助。

有農友因自家果園受損程度高，卻因為整體損害評定未達標準，無法收到補助，而上網喊冤，請網友幫忙。對此，縣府農業處長邱世昌解釋，確實有些農友自家果園受損情況較嚴重，農委會的標準是看平均數，但接下來還有第二波的勘查，數據也是持續累積上去，就看農友是否後續仍有呈報。

邱世昌向農友宣導，如有災害一定要呈報，例如不清除落果或是拍照，保留農損的證據，至少有足夠的證明文件來申請災害補助，也請農友據實呈報，畢竟最後還是要經過農政單位的勘查，看實際情形如何，才能提供相應的協助。

(中國時報)

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