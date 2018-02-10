花在彰化 花海燈海映湖光

2018年02月10日 04:10 中國時報 吳敏菁 、 廖肇祥 、 沈揮勝 ／綜合報導 ／綜合報導

名間受天宮燈區之Q版玄天上帝主燈。（南投縣政府提供）

全國最大的平地森林公園「溪州公園」，年年春節舉辦「花在彰化」，今年首創結合燈會，從農曆大年初一亮到十六，花海結合燈海、倒映湖水波光，璀燦繽紛又如夢似幻，縣府團隊獻上祝福，為花蓮加油，也歡迎大家春節期間到彰化，白天看花、晚上賞燈。

彰化縣花卉產量和栽植面積居全國之冠，縣府串連彰南花卉生產重鎮，以全民參與及展現地方農業特色方式，打響「花在彰化」名列台灣春節賞花第一品牌。

花在彰化，值得從早遊到晚，溪州公園看美麗百花地毯，奇木盆栽，再順道田尾公路體驗漫步，到北斗鎮吃遍在地美食，埤頭百寶村徜徉波斯菊花海，晚間再回頭徜徉燈海。

燈會亮點以「風帆生命樹」獨特燈光盛宴為首，入口意象以「鳥語花香」點亮人心，入園後有圓環區立體花卉主題「光艷花舞‧迎新春」燈區、及百花盛開為主題設計的「福氣臨門」與「百花爭艷」燈廊。溪州公園湖面也規畫最華麗盛大的水上花燈，燈光波影呼應，如夢似幻。

南投燈會埔里場9日晚間在埔里鎮杷城排洪道舉辦點燈，分為幻彩燈林、紛飛光影、蝴蝶水谷、漫遊埔里、光之瀑泉、手創燈廊、在地發光燈區，埔里鎮公所另加設迎賓光環境，南投縣政府預估今年全縣參與人次突破500萬人。

道教聖地松柏嶺受天宮燈區也將於14日登場，Q版玄天上帝主燈搭配雷射光束及燈光特效，繽紛絢麗可期！同日另有情人節限定活動、元宵米糕桃萬人吃平安，另發放「跳跳狗小提燈」及「玄天上帝福袋」。

(中國時報)