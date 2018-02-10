環團怒批 龍崎掩埋場環評放水

2018年02月10日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南環團9日質疑龍崎歐欣掩埋場案的環評及環差違反環評法規，環保署環評放水，要求撤銷環評。牛埔里長陳永和針對近來放行業者於當地施作水保工程，批前後說法不一，政府公信力蕩然無存，要做滯洪池竟先剷除山頭，說要第三方公正監督，又拿不出水土保持計畫。

台南環盟表示，1月25日多個環團到台南市政府抗議，提出「南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心─歐欣事業廢棄物掩埋場」案的環評及環差資料違反環評法規，沒有邊坡穩定分析佐證資料，要求南市府提出2003年及2010年水土保持計畫報告，水利局主祕當日首肯，但環團依規定申請，至今仍拿不到水保計畫書，不知道市府到底在怕什麼？

水利局表示，1月26日收到環團來文申請，2月1日請其補送申請書件，但截至2月9日止尚未收到該聯盟補送的申請書件，該局將依據資訊公開法及個資法相關規定，並參考歐欣公司及原承辦技師所表示意見，作成准駁之決定，非如該聯盟所言故意拖延。環團則怒稱，7日已提出申請，請水利局勿藉故拖延。

水利局重申，本案僅於2010年核定水保計畫，並無該聯盟所稱2003年水保計畫；而且，2010年核定水保計畫，已檢附邊坡穩定分析結果，皆符合水土保持手冊規定。

陳永和說，針對水利局先前稱因莫蘭蒂颱風致災，所以才要做水土保持，但該處早已於2016年搶修完成，水利局後又改稱因182線坍塌，該工程屬工務局管轄，與水利無關，且182線與被挖空山頭距離約1公里，理由未免牽強。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，比對龍崎掩埋場案2003年環評書及2010年環差，2份報告諸多項目違反「開發行為環境影響評估作業準則」規定，該評估而未評估，包括欠缺評估填方及邊坡穩定規畫、欠缺評估有地下水的邊坡穩定分析、欠缺地震資料調查，99年環差報告還缺生態調查。

陳椒華說，上述環評及環差皆草率評定，環評內容根本違反環評法規，環保署應撤銷環評及環差。

(中國時報)