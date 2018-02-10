寒害攪局 菜價小漲 水果漲3成

2018年02月10日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

下周就是農曆春節，年菜買氣旺盛，但近日低溫農作物生長緩慢，9日蔬菜到貨量僅1630公噸，平均價格上漲到每公斤約為30.3元；水果到貨量為663公噸，平均價格每公斤為55.8元，與去年農曆年節相比，整體約漲了2至3成。

寒流低溫侵襲，蔬果成長緩慢，接近過年消費者需求量增加，台北果菜市場蔬果價格齊漲，包括高麗菜價格上漲3元達每公斤20元、大白菜上漲2元每公斤價格19元，花果類中胡瓜更是每公斤要130元。菜價上漲讓消費者擔心，過年年菜不能省，只得瘦了荷包。

水果方面，根據統計，台北市場的水果約比上周同期供應量減少約5成，供應量減少也帶動整體價格調漲。草莓供應量減少7成、價格上漲5成多，年節象徵吉利的柑橘類供應量雖然盛產，但逼近年節也應聲喊漲，桶柑、椪柑也各別漲2至3成。

台北農產運銷公司主祕路全利表示，果菜市場至除夕前將不休市，若周末氣溫回暖，蔬菜增快生長速度，蔬菜量就會提高，菜價可望回穩，而目前主要蔬菜都還在合理、平穩的價格內。

魚貨部分，9日交易量90噸，平均價格每公斤約為132元。由於傳統應景魚貨如白鯧、黃魚等，價格因數量減少而上漲，建議民眾可採買金鯧、鱸魚、台灣鯛等本土養殖魚貨，價格經濟又實惠。

為了解春節前北市農漁產品民生供應情形，台北市長柯文哲9日巡視萬大路果菜及魚類批發市場，並向攤商拜早年，有攤商向柯陳情，擔心市場改建會影響生意，柯文哲則向攤商喊話，保證會要求加速進行。

(中國時報)