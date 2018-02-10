捨百萬年薪 青農研發秋葵咖啡

2018年02月10日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

年僅33歲的蔡坤隴，是苗栗苑裡人，曾是外界眼中的電子新貴，為了提升家鄉的農民收益，捲起袖子拿起鋤頭回鄉打造無毒果園，他同時栽種火龍果與秋葵，發現秋葵長度逾10公分就是次級品。為了不浪費，便積極找尋新出路，竟意外研發出苗栗縣唯一的秋葵咖啡。

苗栗苑裡居民大多都以種稻為生，種稻需要付出許多金錢與時間，收益又一年不如一年，蔡坤隴便想回鄉當領頭羊，帶著農民一起改種水果。蔡坤隴堅持無毒耕作，但是種出來的火龍果小賣相不佳，導致利潤不好送到中盤商只能以賤價賣出。

因專心種植火龍果，無暇顧及秋葵，但他發現秋葵只要長度逾10公分就是次級品，多半都會被當成田間肥料。蔡坤隴覺得這樣太浪費，便上網找資料，發現國外有將秋葵籽做成咖啡的紀錄。但沒有食譜無法按圖索驥，從曝曬、剝殼到烘焙只能自己來。

跌跌撞撞半年後，蔡坤隴終於研發出「秋葵咖啡」。他說，秋葵咖啡不但不含咖啡因，而且鈣質還是牛奶的3倍，不但養生還可以一杯接一杯。

蔡坤隴並不後悔捨棄百萬年薪的工作，雖然無毒耕作這條路難走，水果賣相不好利潤低，但一個轉念，垃圾也能變黃金。苑裡鎮如今種植水果的人也越來越多，但這還是剛開始，未來他也會繼續帶領更多農民朝轉型之路邁進。

(中國時報)