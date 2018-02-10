總統府新年賀詞 出自她手

今年總統府新年賀詞「萬物當春、幸福共好」出自30歲江柏萱之手，她目前任教於長榮大學書畫藝術學系，10歲開始接觸書法，沒想到把書法寫成職志，還獲得總統府欽點，讓她又驚又喜。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

今年總統府新年賀詞「萬物當春、幸福共好」出自她手！30歲江柏萱現為長榮大學書畫藝術學系助理教授，10歲接觸書法，沒想到把書法寫成職志；她說，接到總統府邀約又驚又喜，謙稱應是符合總統府鼓勵年輕人創作而被相中，她也盼藉此傳遞書法不侷限傳統，也可以充滿新意。

「我寫書法的起點跟多數人一樣，學校課堂上教書法，媽媽提議不如去學書法，我就去了。」台北人的江柏萱笑稱，自己乖乖聽父母安排，沒想到一寫就欲罷不能，一路寫了20年沒間斷過，只有遇上大考前2個月才會停筆，其餘時間只要有空檔就會練書法。

江柏萱大學就讀台中大學美術系，之後考上國立台灣藝術大學書畫藝術學系，專攻書法領域並拿到博士學位，參加各項書法比賽也獲獎無數。

擅長行書、楷書、隸書、草書的她，各種字體都游刃有餘，但她偏愛自創的書體，這次為總統府書寫賀詞，她結合行書加上楷書的姿態，希望呈現有氣息流動的感覺，「原本想要寫得更有自己的味道，但也尊重總統府貼出的賀詞，要讓大家看得懂。」

剛到長榮大學教書半年的江柏萱，今年就被總統府相中書寫新春賀詞重任，讓校方與有榮焉。

書畫系主任王源東說，書法人才愈來愈吃香，大陸經濟崛起，去年規定國小教育把書法列為必修，估計明年對岸將有50萬名書法師資缺口，該系學子畢業後也多朝文創產業發揮，大大顛覆以往認為學書法沒市場的刻板印象。

(中國時報)

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