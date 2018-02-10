師生舞文弄墨 車站旅客驚豔

新北市教育局9日在板橋火車站舉辦「舞文弄墨好品德」師生書法比賽宣傳快閃活動，教育局長林奕華與同學現場揮毫，並分送旅客500份手寫春聯。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

新北市教育局為宣傳「舞文弄墨好品德」師生書法比賽，9日上午在板橋火車站B1廣場舉辦「新北教育舞文弄墨，旺旺迎新年」現場揮毫快閃活動，教育局長林奕華除與同學在現場揮毫，分送500份手寫春聯給來往的旅客；新北市文化局自即日起到11日止，邀請書法大師在市府1樓為民眾免費書寫春聯。

9日上午11時30分，板橋車站B1突然響起新年賀歲音樂，現場過往的旅客對突如其來的快閃活動報以驚豔的眼神，民眾看到推動書法教育師生及教育局長林奕華在現場揮毫，紛紛讚嘆新北書法教育推動的成效，500份師生手寫春聯，在民眾踴躍索取下，5分鐘即發放完畢。

參與快閃活動的為106學年度4所書法教學特色學校，包括新莊區昌平國小、榮富國小、林口區南勢國小及板橋區溪洲國小，小朋友在書法老師的指導下，屢屢在各級書法比賽中榮獲佳績。

教育局長林奕華表示，教育局大力推動書法教學，這次舞文弄墨快閃賀新春及書法交流活動，期能讓師生培養寫書法的樂趣，並讓民眾感受春節的氛圍，享受書法文字的藝術美。

另外，迎接農曆春節，新北市府9日起一連3天邀請連勝彥、黃智陽、劉榮欽、吳啟禎、張天健及劉冠意等17位書法大師，在市府1樓大廳免費為民眾客製化春聯，市長朱立倫出席起跑活動，與書法大師們一同振筆揮毫，寫下各式吉祥話春聯，祝福民眾狗年行大運，也宣布2018文化走春活動開跑，邀民眾到新北景點走春。

(中國時報)

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