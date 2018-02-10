模擬分發 3120人未錄取

桃連區高中職免試入學志願選填試探模擬分發結果，將於12日公布，學生可以在2月底前至網站查詢結果。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

桃連區高中職免試入學志願選填試探模擬分發結果，將於12日上午11時公布於免試入學網站，這次共計2萬3330名學生報名參加，共2萬210人，含優免錄取2647人獲錄取，總錄取率為86.63％，教育局分析，其中第1志願序獲錄取者占58％，前3志願序獲錄取者則達91.84％，前三志願獲錄取者比去年高。

試模擬未錄取人數3120人，未獲錄取的主因，在於所選填的志願數不足，平均選填志願數僅有14個，教育局長高安邦表示，選填志願數太少確實會影響分發結果，據統計，每位考生應該可以填全30個志願，因此呼籲在正式填選時，要盡量填滿。

教育局指出，志願選填試探模擬的招生名額未包含直升入學、特色招生、技優甄審及實用技能學程等其他管道，共計7224個名額，由於未錄取人數3120人，教育局將請學校加強輔導，讓學生盡可能在免試入學正式選填時就將志願數填滿，以保障其就學權益。

針對同分超額比序設計，有1萬3366人66.14％在總積分項目，便已經獲得錄取，82.15％學生到會考標示總點數項目便獲得錄取，另增額錄取共計有17個校科，共44人，代表桃連區所設計的同分超額比序制度，具顯著的區別度。

教育局表示，試模擬分發結果僅供學生家長參考，未來實際運作狀況會在6月免試入學正式登場前，3月開始辦理專業群科及體育班、美術班、音樂班等特色招生甄選入學，與有附設國中部的高中直升入學及實用技能學程輔導分發先行辦理，屆時在免試入學正式選填前就將有7332名入學名額。

(中國時報)

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