中台灣元宵燈會 雙主燈迎旺年

2018年中台灣元宵燈會規畫台中公園、清水雙燈區，日本「睡魔花燈」首度來台展出，與大家一起慶元宵。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

2018中台灣元宵燈會「喜迎來富」2月24日起至3月11日在台中公園及清水港區藝術中心雙燈區，同步展開為期16天燈節盛會！今年台中公園12公尺高「福旺中台」主燈，以「公犬遠瞻」為造型，搭配港區藝術中心11公尺「祥旺花都」主燈，以「母犬守護」為主題，相當搶眼。

中台灣元宵燈會除了繽紛的燈光效果，還結合花香煙霧，帶來多重感官體驗，台中市觀旅局今年特邀日本青森縣平川市以1座近5米高的傳統睡魔花燈參展，這是青森有名的睡魔首次參加中台灣元宵燈會，在台中公園配合青森縣女子傳統舞蹈表演及發放睡魔小花燈進行點燈儀式。

平川市也準備3000個睡魔小花燈，2月25日晚上7點15分開始在台中公園贈送給賞燈遊客，也邀大家到平川市看睡魔祭。

台中市副市長林陵三表示，今年燈會設計結合可愛的「狗」造型及花博吉祥物「石虎家族」，主燈外，雙燈區有19組主題燈、3組互動科技燈及7組水上裝置藝術燈。

觀旅局長陳盛山說，「喜迎來富」主燈秀，每晚7點至10點整點於雙燈區開演，每場約5分鐘，台中公園主燈「福旺中台」，以花卉及植栽打造植生牆為底座，加入花香體驗，讓整座主燈充滿生命力。

麗寶樂園即日起展出8座人氣主題花燈，包含石虎家族、台中在地特色風情及狗年應景花燈，讓民眾提早賞燈賀新春。由於市府今年未能發送小提燈，麗寶自掏腰包製作萬盞可愛「點頭狗」超萌小提燈，春節消費滿額限量贈送。

(中國時報)

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