全國唯一金碳稻 角逐金牌農村

2018年02月10日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉大有社區號召老人力，利用廢棄枯木燒製木炭，埋入田土，作為有機肥，栽出全國唯一有機環保的「金碳稻」，不僅熱銷，還掀起「碳索」生態旅行的熱潮，為社區賺進福利公基金，回饋打造出美麗的「銀髮族天堂」，被選拔代表彰化縣決賽全國金牌農村。

社區理事長吳素秋說，她和當村長的先生李廣瑾原在台北打拚，20多年前為了公公返鄉，有感庄頭、庄尾都是「不老族」，環境凌亂，又沒公共空間，號召將廢棄豬寮改造公共食堂，以諧音取名「築巢書院」，透過一起吃飯，把社區老人的心凝聚起來。

7、8年前一場大颱風，激發社造更上一層樓，吳素秋說，當年颳得廢木推積成丘，機緣巧合，經專家指導，發展出「藏碳於田，沃土成糧」的金方法！

學者指出，木碳多孔結構有助保留氧分、提供微生物、益菌生長，平衡土壤酸鹼值，社區農友率先供出2分地將生物碳埋入田中作有機肥，逐漸地帶動2甲農地作為社區的「共田」，齊力栽植「金碳稻」，炙手可熱。

「老人力」栽出品牌，還掀起「碳索」生態旅行，社區在插秧季節舉辦「秧請土地公」、梅雨季節「扮蛙梳荷」等體驗營，又利用閒置空間打造大有柑仔店、霜霖書院等帶動換宿農事體驗。

社區統計，收成上萬斤金碳稻，加上生態旅行，每年進帳約200萬元，挹注老人日托、膳食料理與兒童課輔的基金。

(中國時報)