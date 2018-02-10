媽祖信徒試手氣 擲筊求爐花

2018年02月10日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林北港媽祖信眾手工製作纏花，做為北港朝天宮爐花供奉一整年。新春將屆，廟方特別提供8對爐花給信眾擲筊求花，這幾天吸引許多信眾前來，希望帶回充滿福氣與喜氣的爐花，保佑親友平安一整年。

中華民國纏花協會與虎尾鎮頂溪社區發展協會3年前發起媽祖爐花製作活動，由社區媽媽手工製作纏花做為媽祖爐花，藉此表達對媽祖的虔誠。第1年爐花由廟方收藏，其後每年新春前由信眾擲筊求花。

去年社區媽媽共製作了8對爐花，供奉在北港朝天宮媽祖廟8個神殿，經過一整年的香火薰陶，充滿眾人的祝福，這幾天許多信眾前來擲筊求花，廟方將選出8名幸運兒把爐花帶回家。

纏花協會理事長曾國棻表示，纏花又稱為春仔花，早年以纏花做為婚嫁禮，當時大部分年輕女子都會學習纏花、刺繡，一方面送給婚嫁親友當賀禮，一方面顯示自己的女紅手藝。

纏花也可做為供神的花飾，以前民眾習慣將纏花插在供品上，用來表達對神明的敬意，現在這種習俗逐漸消失，相當可惜，因此曾國棻全台跑透透，到處傳授纏花手藝，希望保留這項極具意義的傳統手藝。

纏花老師林佩瑩說，供奉在朝天宮的纏花與一般纏花不同，長度超過100公分，由7種造型的花朵組成，非常美麗，但製作過程相當繁複，社區媽媽製作1對，至少要1個月，極具收藏價值。

(中國時報)