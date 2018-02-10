金剛猩猩寶寶慶生 將赴荷蘭繁殖

2018年02月10日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市立動物園金剛猩猩「寶寶」將滿33歲，今年牠有一個與眾不同的生日，就是園方歷經8年，終於爭取到歐洲動物園暨水族館協會的金剛猩猩保育計畫，牠即將到荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，擔任繁殖群的男主人。

寶寶2歲時被走私來台，最後被送到台北市立動物園，動物園發言人曹先紹表示，一般在野外，金剛猩猩通常要到11歲後，才會離開媽媽的哺育，自己另組家庭；而寶寶雖然在台北順利長大，但畢竟是屬於高度群居的動物，和人類一樣也有生、心理需求，所以園方在牠成年後，積極設法與國際保育計畫整合，希望讓寶寶有成家、繁殖的機會。

經過8年努力和等待，「歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫（Gorrilla EEP）」委員會終於認可，寶寶可用最優勢雄性身份，前往歐洲照養金剛猩猩數量最多的荷蘭靈長類公園，讓牠來自野外的基因繼續傳承下去。事實上，金剛猩猩和人類基因相似度高達98.4％，也是高智商、會使用工具。

曹先紹說，寶寶確定要前往荷蘭，園內工作人員除了為牠開心，但也不捨牠陪伴大家度過30年歲月，所以，趁這次牠33歲生日，特別準備台灣水果如芭樂、木瓜、柳丁等給牠享用。

此外，保育員還以芭樂為造型，設計了一款祝福卡，希望寶寶到荷蘭後，能夠像芭樂樹一樣開枝散葉、多子多孫，遊客如果到動物園，也可以親自到非洲動物區和牠道別、將祝福寫在芭樂卡上送給寶寶。

(中國時報)