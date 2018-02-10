記錄打火英雄 獵火人全球放送

2018年02月10日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

38歲紀錄片導演莊昇霖日前耗時近2年，拍攝製作全台首支消防工作紀錄片《獵火人》，完整記錄新北市海山分隊及重陽分隊消防員奮勇救災的震撼場面與幕後辛勞，紀錄片將在12日起在國家地理國際頻道播出，讓台灣打火英雄的真實故事躍上國際。

消防工作紀錄片《獵火人》9日於新北市府舉辦首映記者會，副市長侯友宜出席觀影，大讚紀錄片真實呈現消防員奮勇救災的精神。

消防局指出，國家地理頻道與外交部合作製作的「綻放真台灣」2月進入第6季，5集系列影集中，紀錄片《獵火人》記錄警察專科學校畢業通過特考的消防菜鳥，從選志願、新人訓練到真實救災、救護，面對與時間賽跑勤務量與壓力，忠實記錄消防菜鳥蛻變成消防鳳凰。

導演莊昇霖表示，自己與拍攝團隊從消防新人訓練開始，到真實救災和救護的現場，陪著分隊24小時待命，連續拍攝了近10個月，為了建構故事的完整性，又花了1倍的剪接後製時間，前後將近2年才完成。

莊昇霖說，父親是退休消防小隊長，童年時期，父親因工作經常不在家，過年過節、家人生日總是缺席，讓自己非常不諒解，拍攝紀錄片後讓自己重新認識那個熟悉又陌生的消防員父親，也希望透過紀錄片，讓對消防員工作一知半解的民眾、家人，能夠更認識消防工作的真實面貌。

《獵火人》將在2月12日起在63個國家地理的國際頻道播出，收視人口共計2億5百萬人。

(中國時報)