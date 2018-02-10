焚化量日增百噸 雲林消化垃圾山

2018年02月10日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林垃圾委外處理，因應春節受託縣市特地增加每天100公噸焚化量，讓雲林喘口氣，但縣內垃圾日增未達100公噸，縣環保局運用餘量去化原有堆置垃圾；至於機械處理也已上網公告發包，預計在鄉鎮市建置小型移動式機械處理，讓垃圾燃料化。

雲林縣春節期間除夕當天提早清運，大年初一到初三休息，環保局估計下周是家戶大掃除的黃金時期，垃圾量會大增，已擬定了因應措施；其中最重要的就是，受託焚化縣市共增加了100公噸的日處理量，期間自1月23日到2月28日。

雲林全縣目前仍堆置3萬公噸垃圾尚未去化，半個月來垃圾產出量沒有明顯增加，環保局利用春節期間增加的日焚化量消化既有垃圾，預計還能去化約3000公噸。

環保局代理局長張喬維指出，除了外送焚化調度外，環保署也支持鄉鎮市垃圾掩埋場封閉，並進行全縣盤整轉做停車場或轉運站等，成為試辦小型機械處理計畫的廠址。

張喬維說，該局試辦移動式機械處理已上網公告招標，規畫先從機械處理實驗再進階到機械生物處理，將垃圾燃料化；目前台塑六輕已同意合作，只要把垃圾分篩好做成粒料，就能當成燃料取代生煤。

虎尾鎮已試辦垃圾專用袋辦法，只收使用專用袋的垃圾，未來將推廣到其他鄉鎮，預估減量效果與垃圾隨袋徵收相當，每一縣民日垃圾量可從0.32公斤減至0.29公斤。

(中國時報)