大哥手作蛋捲 開啟第二人生

「來哦，天冷喝杯桂圓薑茶！」前科累累的更生人劉祐誠，年輕時是呼風喚雨的黑道大哥。（吳堂靖攝）

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中國時報
／新北報導

「來哦，天冷喝杯桂圓薑茶！」前科累累的更生人劉祐誠，年輕時是呼風喚雨的黑道大哥，一晚花天酒地豪擲70萬面不改色，人生有三分之一都在監獄度過，也在獄中學習烘焙技藝，出獄後貸款創業「大哥手作蛋捲」，初期每天收入只有300元，但是卻心安理得，日子平淡踏實，成為「更生之友年貨市集」最受注目的焦點。

更生之友年貨市集自2013年開辦，今年於新北地方檢察署擴大辦理，邀請逾30攤更生人現場叫賣，販售手工麵包、麵線、藍染等，揮毫寫春聯，另展售矯正機關所內商品，春節氣氛濃厚，市集也將捐出部分所得，協助更多更生人重生。

有毒品、詐欺等多項前科的劉祐誠笑說，以前賺錢容易，一晚就可以花掉6、70萬，到哪人人都要尊稱他一聲「大哥！」但日子過得提心吊膽，出獄後，創業初期1天收入只有300元，還要到處向人低頭，但妻子全力相挺，2人到處在夜市、機構擺攤，逐漸打響名號，現在的生活雖然平淡卻十分踏實，他親切問候往來顧客，也吸引大批民眾選購。

另名更生人小安表示，出獄後拿著貸款的30萬，與友人合組「極限創意藝術中心」工作室，結合繪畫與書法推出獨特畫作，原先與直播平台合作，但業者抽成高，近期決定自己跳下來當「網紅」，正在適應新身分。

更生保護會新北分會主任陳美霞指出，創業貸款最高金額為40萬，因免收利息、且較一般銀行更有彈性，近3年申請件數近30件，創業案例包含餐飲、藝術創作、手作商品等，不少更生人短期間即清償債務，成功開創新生活。

(中國時報)

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