賴院長，請優先推動老屋防震

2018年02月10日 04:10 中國時報 主筆室

1秒鐘的劇烈搖晃，花蓮7級強烈地震釀成12死；41年地標建築統帥飯店、28年雲翠大樓及另兩棟高樓傾圮崩塌。時隔60多年，花蓮再出現震度7級強烈地震，嚇著了花蓮人，也嚇著台灣民眾，擔心突然又有地震侵襲，密布西部都會區的400萬戶30年以上老屋，萬一強震發生，死傷危害很難設想。

花蓮倒塌的幾棟高樓被形容為「軟腳樓」，特徵都是底層挑高，打掉梁柱、牆面，營造氣派大廳的住商集合大樓；類似的大廈各地都有，多是921集集大震前興建，當時寬鬆的建築法規，不嚴謹的建照審查，建物耐震強度聊備一格，現在卻成為一顆顆不定時炸彈。如何避免下次震災造成生命與財產的損傷？政府責無旁貸應負起責任，法規、經費務必到位。

統帥飯店雖做過結構補強，但顯然無法應付日益加劇的頭重腳輕；雲翠基地位在美崙溪旁、米崙斷層破碎帶的土壤液化潛勢區，遺憾的是，921之前從未預想斷層會發生如此強震，政府也未對沿線建築設定禁制，車籠埔斷層地震促動政府重新盤點全台斷層帶，幾乎是空了2000年的車籠埔斷層總算有了基本資料，畫定斷層線兩側15公尺寬的帶狀範圍禁建。

職司地質調查的經濟部中央地調所在921後加速敏感地質調查，但始終未公布調查結果，怕影響房價，遭民眾斥責。直到公布敏感地質法源《地質法》2011年底施行，才遲遲畫定斷層兩側各100公尺寬的「災害性地質敏感區」，但並未配合禁建，只要求開發前需做地質調查及補強。換句話說，2011年底前，民眾很難取得開發基地脆弱與否的資料。這次震災疑凶米崙斷層更遲到2016年才畫為地質敏感區。

法規設計不嚴密，造成統帥、雲翠如今的軟腳樓樣貌，都是業主在取得使用執照後再拆牆換柱。現行《建築法》的「使用管理」只管到建物完工申請使用執照前的勘驗。不供公眾使用的建物，業主取得使照後怎麼變更，政府不過問。簡言之，頭重腳輕的軟腳樓是業主使用不當造成，這個漏洞仍未補上。

花蓮震後，民眾關心超過400萬戶30年以上屋齡不耐震的老建物怎麼辦？台灣不止一次被國際權威科研機構評為天然災害風險最高地區。台灣地震科學中心2015年製作的「地震災害潛勢圖」，未來30年台灣發生芮氏規模7以上強烈地震機率在21%至31%。請注意，花蓮地震規模6，921的規模7.3，而地震潛勢預估都在規模7以上，潛在隱憂讓人毛骨悚然。400萬戶老屋的強化、改建或實施都更，已是民眾與政府都不能逃避的問題。

現行老舊及危險建築的都更幾乎完全推不動，立法院制訂的《危老重建條例》要求建物所有權人全數同意才能成案，嚴苛的門檻造成都更寸步難行。不但都更重建寸步難行，就連第一步初判危老房屋結構、耐震程度也乏人問津，怕被貼上安全有疑慮的紅單或黃單，房價立刻下跌。

民眾的消極與判定經費的負擔有關。現行結構安全初判每件8000元，由政府全額負擔，但複判詳評就得花錢，15萬元起跳；如果需做結構補強，花費超過百萬是常態；真的到需拆除重建，金額必然再飆高，危老房舍屋主恐多負擔不起，否則也不必住在安全堪虞的老舊建築裡。

面對震災情勢的嚴峻，老舊建物確實危險，政府無論如何要扛起結構改善、耐震補強，甚至是都更重建。我們主張，至少在都更重建前耐震判定的經費應由政府負擔；老舊房舍是合法建築，政府應承擔房舍使用期間安全的責任。

即便政府無法全額負擔勘驗經費，至少應提供低利率的長期貸款，打破民眾的經費障礙。前瞻建設的經費高達8800億，許多是不具急迫性、可行性，甚至可能是蚊子建設，為什麼不挪移300億投注於眼前非常急迫的老屋補強、重建？台南維冠大樓被震倒後，行政院「安家固園」專案補助私有老舊房舍做耐震評估證實行不通，務必要大刀闊斧調整金融及法規工具。

花蓮倒塌大樓已進入重型機具進駐拆除重建階段，民間善款兩天已逾10億，但復原的效率與民眾的愛心並不能防範下次災損，需要政府的政策規畫與民眾自覺配合。賴清德院長就任來已獲得務實與認真的社會評價，賴院長應拿出魄力重新檢討前瞻建設計畫項目，優先推動全台老舊建築的更新，及斷層帶兩側高樓的安全補強。

(中國時報)