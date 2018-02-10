2018年02月10日 04:10 中國時報 主筆室

台大校長當選人管中閔人事案，業經校長遴選委員會二度開會確認毫無疑義。教育部長潘文忠卻附和獨派學者及綠媒，硬說有一些資料疑慮未澄清，要求台大補件，就是不讓管中閔春節前上任，視大學自治如兒戲。

管中閔連過三關斬七將意外當選，連他自己都說眼珠子差點掉下來。管中閔雖不是國民黨員，曾在前朝馬英九政府當政務官，被視為藍營學者，這叫意圖操控台大校長遴選的綠營學者，怎嚥得下這口氣？

綠委及綠營學者於是先後發動「論文抄襲」及「台哥大獨董爭議」意圖「拔管」，這兩項指控雖經台大誠信辦公室及遴選委員會確認並無疑義，綠營還是不甘心，再次連署發動台大召開臨時校務會議，就希望管中閔人事案翻盤，選個校長搞得如此不堪，真是斯文掃地。

最可議的是教育部的態度，一開始先是說尊重遴選委員會的決定，當綠營拔除管中閔的力道加大，立即轉風向要求台大遴選委員會再開一次會確認。豈料台大遴選委員會再次開會結果不變，於是潘文忠再附和綠營教授提議，待校務會議召開後才能釐清疑慮，就是不讓管中閔順利上任。

《大學法》第1條明文規定，大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權。也就是教育部對大學內部自治權限的行使範圍，應給予高度的尊重。潘文忠難道不知道，校長人事是遴選委員會職權，校務會議只能針對下一次校長遴選提出補正辦法，不能干預校長之遴選？

潘文忠對大學自治及校長遴選相關規範理應熟稔，如此硬拗卡住管中閔、想盡辦法不讓管中閔上任，無非就是執行政治使命，只是大學自治跟著陪葬了！

(中國時報)