英脫歐 喚起北愛恩仇

2018年02月10日 04:10 中國時報 張慧英

北愛爾蘭人說話有一個特殊的腔調，句尾會往上飄，有點像台語的鹿港腔。當然，北愛和英國本土的不同，遠不止於此，隨著英國選擇脫歐，再度掀開北愛的歷史傷口。這才發現，歧異從來沒有弭平，憎意從沒真正過去。

有人誤以為北愛問題是宗教問題，其實它主要是殖民地與宗主國未竟的主權之爭，只是雙方族群信奉的教派不同而已。昔日大英帝國併吞愛爾蘭，來自英國的移民在北愛六郡占了當地人口多數，且享有特權及大筆土地。愛爾蘭獨立戰爭後簽訂《英愛條約》，愛爾蘭共和國成立，但北愛六郡親英的統一派不肯接受愛爾蘭統治，強烈施壓下，北愛六郡還是屬於英國。

對北愛六郡的愛爾蘭民眾來說，這是大大的不公平，自己原屬於愛爾蘭的領土竟被殖民者占據而無法回歸祖國，且英國移民恃其多數優勢，享有較高的政經地位，不僅排擠愛爾蘭原住民，在社會資源分配上也頗有不公。60年代美國民權運動的啟發下，愛爾蘭裔抗爭轉趨激烈，愛爾蘭共和軍的恐怖攻擊讓街頭染血，而英軍鎮壓又造成無武裝民眾喪生。英裔（信奉新教）與愛裔（信奉天主教）彼此仇視，一邊想讓北愛留在英國，一邊想讓北愛回歸愛爾蘭，主權之爭無從妥協。

北愛是個極度分裂的社會，當地的人，住在不同的社區，出生後上不同的小學、中學，上班也許在同一家公司，但下班後卻去不同的酒館，交際圈也通常涇渭分明。到現在北愛還有50多道分隔英裔與愛裔社區的「和平牆」，最長的達1公里。和北愛執拗而深刻的隔閡比起來，台灣的省藉問題真不算什麼事。

流血殺戮30年，失去了3600條生命，這樣的集體痛苦終於沉重到大家願意一起想辦法來擺脫，於是有1998年英國和北愛六郡、愛爾蘭簽訂的《貝爾法斯特和平協議》，北愛正式取得自治地位，依選舉產生自治政府及地方議會，北愛人民可以選擇成為愛爾蘭公民的雙重國籍。加上歐盟無邊界的理念，讓成員國之間人員得以自由流動，北愛與愛爾蘭不再有邊界之隔，這讓心懷祖國的愛爾蘭裔民眾大大得到滿足。

但英國選擇脫歐，卻硬生生揭開了北愛並未癒合的心結。脫歐派就是不想再和歐盟你儂我儂，才要求英國走自己的路，如果邊界依舊無控管、法規關稅同歐盟，那怎麼算脫歐？可是，當英國要和歐盟分彼此的時候，卻也迫得北愛又拉開了與愛爾蘭的關係，這讓愛裔民眾大為不滿。去年北愛議會選舉，「新芬黨」一舉奪下27席，只比統派「民主統一黨」少一席。

北愛的統一派堅持北愛要和英國同一國，不能有特別待遇；共和派則堅持北愛和愛爾蘭不能有硬邊界，依舊宛如一國。偏偏首相梅伊政績與聲望均差，去年國會大選保守黨表現不佳，離獨立組閣還差了8席，因此格外依賴擁有10席的民主統一黨。由於該黨堅持與愛爾蘭要有硬邊界，梅伊與歐盟的談判差點卡關，後來與歐盟達成協議不會有硬邊界，不過具體措施含糊其辭，只說北愛與愛爾蘭間會「監管一致」。

昔日的北愛，街頭到處是鐵絲網、檢查哨，連紅綠燈都包著鐵網。那樣的日子實在太淒慘，很少人想回到過去。因此即使英國脫歐，北愛大概也不會再重回流血老路，但歧異對立恐將轉趨激化。和平協議簽訂20年，北愛人民心中的藩籬，只是被遮掩，原來從未消失。

(中國時報)