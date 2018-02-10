未來震災非黑天鵝 是灰犀牛

2018年02月10日 04:10 中國時報 魏國彥

有人說「花蓮人不怕地震」，因為花蓮地區大震小震不斷，大家從容鎮定，搖一搖就過去了，繼續生活與工作。

但是2月6日那天晚上烈震來時，對來不及逃生的、在醒睡邊緣驚魂的人來說，這次很不一樣，平常的地震沒那麼嚴重啊！在記憶與經驗裡「天鵝」都是「白色」的，11點50分突然來襲的烈震，是一隻「黑天鵝」，讓人措手不及。

在地震與地質專家眼中，花蓮地區沿著「米崙斷層」發生強烈地震是遲早的事，地震就像非洲草原上體型笨重、反應遲鈍的「灰犀牛」，我們知道牠們存在，不動則已，一動起來，橫衝直撞，就造成嚴重傷害。

在台灣官方正式列名的38個斷層或構造中，中研院地震科學研究中心評估，米崙斷層發生芮氏規模6.4以上強震的機率為百分之42%，會發生大地震的機率在全國排名第二。

美崙山與美崙台地隆起於花蓮海邊，這隆起本身就透露著古怪，事實上，它們是以往斷層活動推起的；美崙山西側以線型排列的溼地與小湖泊，日據時代就被填平的「古七星潭」，其實是「斷層湖」，是以往地震錯動與地層隆起留下的大地印記。

從近百年的地震紀錄看，地震的記憶猶新，只是年輕人不知道。67年前，1951年10月22日在花蓮外海一天之內連三震，規模都超過7.0，在人口還稀少、建設尚落後的花蓮造成65人死亡、106人重傷、750人輕傷。隨後在11月25日，花東縱谷中又發生了規模6.1與7.3的兩次強烈地震。在地質學眼光中，米崙斷層大錯動與後續的花東地震系列也就是「昨天」才發生的。

米崙斷層的線索與傷疤早就在那裡，中央研究院的地震科學研究中心早就公布了米崙斷層孕震高風險，而倒塌的統帥飯店和雲門翠堤大樓，就座落在1951年地震破裂帶上。21世紀的今天，未來發生的地震災害是「灰犀牛」，而不是科學知識矇昧、地質研究落後時期的「黑天鵝」了。呼籲中央與地方政府，健檢花蓮各建築物的此刻，別忘了趕快注意斷層活動延伸線上的花東縱谷；因為根據1951年的經驗，花東縱谷的活動斷層群有可能再動。

裂震過後，傷慟之中，我們要記取教訓，要徹底執行新建築位址審查、建築施工管理以及老舊建築物的重新勘驗工作，把房價放兩旁，把生命擺中間；也別再搬演「政客表演，鄉民互罵」的老戲碼了。

讓我們丟掉「黑天鵝」的藉口，繞過「客廳裡的大白象」，直接去面對犀牛吧！

（作者為台灣大學地質系教授）

(中國時報)