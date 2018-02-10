2018年02月10日 04:10 中國時報 周陽山

最近民進黨人提出了「要讓國民黨再輸一次」的選舉訴求，想藉此掩飾一年多來執政無能、價值失序、社會動盪，甚至危害兩岸和平的空前窘境。

不過，很多人不禁要問：為什麼已經失去了政權的國民黨，還要為執政失敗的民進黨承擔起領導無方、內鬥頻仍、國勢傾圮的責任呢？難道，在野黨竟然要為執政黨的失德與敗行扛起責任？難道，這就是「民主進步」的精髓，這就是所謂的責任政治與政黨倫理？

這太沒有天理了！這不是民主的真諦，也不符合純良的台灣人民基本的道德觀和正義感。這是一群不道德的政客和不負責任的詐騙集團每天想歪歪、耍弄技倆的現代選舉巫術。

如果還有人要想靠政治騙術推動自認是神聖的建國使命，這不但是緣木求魚，而且必然會因心術不正、心地惡質、心存歪念而自食惡果。其因無他，因為這根本違背了國家的道德性與民族的自然性。國家是一個道德的建制，是一個道德的有機體，所以我們經常說「我們以國家為榮」，因為「有道德始有國家，有道德始成世界」，這是國際正義與普世價值之所在，它是無法靠騙術和歪理產生的！

基於此，從黑格爾以來，許多西方哲學家和思想家強調，國家必須服務於更高的道德目的，國家的道德力量才能為人民贏得最後的勝利！如果只想靠機巧、騙術、歪理和扭曲的價值觀走斜路，不僅會欲速而不達，而且還可能面臨國際正義力量強力制裁！

民進黨在過去一年多裡，騙勞工、鬥軍公教、清算國民黨，還向日本拋媚眼。但是莫忘了，近鄰日本當年就是以「大東亞共榮圈」為名，欺騙、奴役和侵略東亞及太平洋各國，結果遭致慘敗，而且蒙受著沉重的屈辱，這就是最好的「不道德的下場」！

如果台灣的執政者也想向日本學習，不肯走大路、尋正途，反而要到南太平洋去尋根問祖，或結合美、日、印、澳圍攻大陸，這不但不可能成功，而且還會自取其辱，自貽伊戚。

國民黨失去了政權，這是好幾位領導人的失職與無能，只能怪他自己，沒什麼好說的。但執政的民進黨不務正業，整天只想靠在野黨的失敗繼續混日子、矇騙選民，這就太不爭氣了。

切記，國民黨失敗，失去的只是政權，而國家畢竟還在。但民進黨玩得太大、太兇，手段也太粗糙，甚至還承認兩岸的確有可能兵戎相見，這一不小心，恐怕就會斷了國家的命脈。這正是由於心存歪念、詐術治國、欺騙選民，不道德、不正義的結果！ （作者曾任立委、監委）

(中國時報)